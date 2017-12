VIDEO: Slovenský hokejista oslnil svět. Hovoří se o gólu roku

Porazili domácí Američany a šokovali celý hokejový svět. Slovenští mladíci se na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Buffalu postarali o prvotřídní senzaci, když zdolali silný výběr USA 3:2. Největší ohlas pak sklidila rozhodující akce celého zápasu, kterou korunoval vítězným gólem devatenáctiletý útočník Samuel Buček.



Slováci proti favoritovi od začátku dobře bránili, Krivošík jim dvěma brankami navíc zařídil i vedení. Američané ale vždy dokázali srovnat a každý by čekal, že v závěru se projeví jejich větší individuální kvalita. Jenže devatenáctiletý odchovanec Nitry Buček, který aktuálně působí za mořem v barvách mládežnického Chicaga Steel, ukázal, že i on je na tom technicky skvěle. Dokonce jsou slyšet hlasy, že tohle byl gól roku.



Do konce základní hrací doby zbývalo něco málo přes dvě minuty, když se útočník s třináctkou na zádech dostal ke kotouči u mantinelu ve vlastním obranném pásmu (!). A co se dělo pak? Pro představu nejlépe poslouží zhlédnutí videa. Buček totiž vyrazil vpřed, z nebohých amerických obránců si udělal slalomové kužely a dokonal překvapivou výhru našich východních sousedů.







V útočném pásmu se vyhnul třem bránícím hráčům, kteří postupně všichni skončili v nehokejových pozicích na zemi. A aby toho nebylo málo, celou akci ještě vyšperkoval objetím brány rozhozeného gólmana Wolla. Ten se sice nejprve dokázal rychle přesunout a Bučkovu střelu vyrazit, s dorážkou už ale bylo pravé křídlo třetí slovenské formace přesné.



Krásný gól obletěl svět a Slováci se postarali o největší překvapení dosavadního průběhu turnaje, které už někdo bude překonávat jen těžko. Vždyť Američané obhajují triumf z minulého šampionátu a i letos patří k největším favoritům. Slováci se cenným vítězstvím výrazně přiblížili ke splnění svého cíle, jímž je postup do čtvrtfinále. K tomu, aby se vyhnuli boji o udržení v elitní skupině, jim stačí zvládnout roli favorita v duelu s Dánskem.