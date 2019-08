Vladimír Růžička našel novou práci, bude radit v Kadani

Trenér Vladimír Růžička, jenž na konci minulé sezoně skončil po sestupu z hokejové extraligy v Chomutově, bude působit jako konzultant v prvoligové Kadani. Šestapadesátiletý bývalý kouč české reprezentace, kterou dovedl v letech 2005 a 2010 k triumfu na mistrovství světa, vedl Piráty poslední čtyři sezony.

"Příchod Vladimíra Růžičky beru rozhodně jako přínos. Věřím a jsem přesvědčen o tom, že nám pomůže. Pro mě je to nejen dlouholetý kamarád, ale i pan trenér, který něco dokázal. Do dění na kadaňském ledě zasáhne od pondělí 26. srpna," uvedl na klubovém webu generální manažer a trenér Kadaně Petr Klíma, který na začátku kariéry hrál s Růžičkou v Litvínově.

Růžička převzal Chomutov v roce 2015 a podepsal smlouvu na deset let. Byl zároveň sportovním manažerem. Předtím vedl od listopadu 2000 do konce sezony 2013/14 Slavii, s kterou získal v letech 2003 a 2008 mistrovský titul. V pražském klubu byl i generálním manažerem. Následně působil olympijský vítěz z Nagana z roku 1998 a mistr světa z Prahy z roku 1985 v Chomutově před nástupem do role kouče také jako konzultant.

Podle spekulací se mohl stát po odchodu z Chomutova Růžička trenérem Slovanu Bratislava v KHL, kam se ale klub kvůli finančním potížím nakonec nepřihlásil a míří zpět do slovenské nejvyšší soutěže. V Chomutově podle svých slov skončil kvůli nižším ambicím klubu.

"Pro mě bylo jednoznačnou prioritou, abychom se hned vrátili do extraligy, což vedení vidí v tuhle chvíli jinak. Po náročné sezoně si ještě odpočinu, až potom začnu řešit, jaké budou moje další kroky," uvedl Růžička v polovině května.