Williamsová může vyrovnat rekord Courtové. Musí porazit Halepovou

Americká tenistka Serena Williamsová má před sebou další pokus o vyrovnání rekordního počtu grandslamových vavřínů. Aby se čtyřiadvacátým titulem dotáhla na Australanku Margaret Courtovou, musí v sobotním finále Wimbledonu v souboji bývalých jedniček porazit Rumunku Simonu Halepovou.

Williamsová nastoupí na centrkurt v All England Clubu v 37 letech jako nejstarší finalista v open éře. Z deseti zápasů s Halepovou, která se může stát první rumunskou vítězkou věhlasného londýnského turnaje, prohrála jen jeden.

"Nepřemýšlím, jestli to bude třiadvacátý, čtyřiadvacátý nebo pětadvacátý (titul), půjdu tam předvést to nejlepší, co umím," řekla Williamsová po jasné semifinálové výhře nad Barborou Strýcovou. "Jsem klidnější než dřív. Mám i nemám co ztratit, ale vím, že ať to dopadne jakkoli, kariéru budu mít skvělou," pronesla.

Halepová je ve wimbledonském finále poprvé. "Zoufale toužím vyhrát, není to o tom, že chci zastavit Serenu. Budu se soustředit na sebe a nepřemýšlím o historických zápisech," řekla loňská vítězka antukového Roland Garros. "Je samozřejmě skvělé čelit v grandslamovém finále Sereně, vítězství může být o to sladší," uvedla rumunská tenistka.

Poslední grandslam Williamsová vyhrála na Australian Open v lednu 2017, v září pak porodila dceru Olympiii a loni po návratu hrála dvě velká finále. Před rokem ve Wimbledonu nestačila na Němku Angelique Kerberovou a poté v září neunesla prohru v boji o titul na US Open s Japonkou Naomi Ósakaovou.

"Když se ohlédnu, tak je neuvěřitelné, že jsem ty dvě finále loni vůbec hrála. Teď jsem zase o kus dál a v jiné situaci," řekla Williamsová, která letos hraje teprve šestý turnaj v sezoně, protože měla problémy s kolenem. "Cítím se dobře, což je základ, abych mohla předvádět tenis, který potřebuju," uvedla v Londýně.

Jediná výhra Halepové nad Serenou Williamsovou je ze skupiny Turnaje mistryň před pěti lety, ve finále pak s Američankou jasně prohrála. "Jsem mentálně silnější než v předešlých zápasech, které jsme hrály," věří si.

Případný triumf posune Halepovou v žebříčku na čtvrté místo, Williamsová by po zisku již osmého titulu ve Wimbledonu byla osmá na světě. Vítězka třetího grandslamu sezony obdrží 2,35 milionu liber (asi 70 milionů korun).