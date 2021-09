Za smrt hokejového fanouška Havířova udělil soud podmíněný trest

Tříletý trest vězení s podmíněným odkladem na pět let uložil Krajský soud v Ostravě členovi bezpečnostní agentury, který se před dvěma lety dostal do konfliktu s jednačtyřicetiletým fanouškem hokejového klubu z Havířova na Karvinsku, který skončil fanouškovou smrtí. Souzený čelil obžalobě z ublížení na zdraví a výtržnictví. Ve čtvrtek to řekla mluvčí krajského soudu Veronika Ralevská. Na rozsudek upozornil server Novinky.cz.

"Po dobu 36 měsíců zkušební doby je nad ním stanoven dohled probačního úředníka. Po dobu 12 měsíců se musí podrobit psychosociálnímu výcviku. Podle svých sil má nahradit poškozeným škodu a nemajetkovou újmu. Celkem 24 měsíců se musí zdržet návštěv restauračních zařízení a společenských akcí, kde se podává alkohol," uvedla mluvčí. Muž se také pět let nesmí na sportovních utkáních podílet na zajišťování pořadatelské služby.

Tragický incident se stal předloni v říjnu během zápasu 18. kola Chance ligy s Frýdkem-Místkem. Opilý jednačtyřicetiletý muž, který patřil mezi problémové návštěvníky stadionu, nechtěl ani po výzvě členů ochranky opustit sektor pro fanoušky hostů. Ochranka jej vyvedla. Podle obžalovaného muž v nadávkách pokračoval, a proto mu dal facku. Napadený upadl a zranil se na hlavě, později v nemocnici zemřel.

Incident vyvolal řadu reakcí na sociálních sítích. Informaci tehdy sdílel na svém profilu i odchovanec havířovského hokeje a hráč americké NHL David Pastrňák. Souzený mladík pro agenturu pracoval jako brigádník, incident během soudního jednání nepopíral. Odmítl ale, že by chtěl muži způsobit tak závažné poranění.