Hyka byl rád za góly, ale uznal, že začátek Sparta neměla dobrý

Útočník Tomáš Hyka se dvěma góly podepsal pod výhru Sparty nad maďarským Fehérvárem v hokejové Lize mistrů. Pražané se proti outsiderovi dlouho trápili, po dvou třetinách prohrávali 1:2 a až ve třetí části se jim podařilo zápas otočit a vyhrát 5:2. Hyka v rozhovoru s novináři uznal, že zejména v úvodu utkání nebyl výkon Sparty dobrý.

"Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Soupeř hrál velmi dobře, bruslil. Někdy takové zápasy jsou. Hodně nám pomohla hra speciálních týmů, přesilovkou (pět na tři) jsme se dostali do zápasu," poukázal Hyka na dvě branky vstřelené na začátku třetí třetiny v přesilovce pět na tři. "Určitě je co zlepšovat. Konec zápasu už byl lepší. Hráli jsme, co jsme chtěli a dali ještě dva góly," pochvaloval si jedenatřicetiletý útočník.

Fehérvár ve čtvrtek podlehl 0:7 v Pardubicích, kde hrál hodně důrazně, několik hráčů Dynama i zranil. Sparta se proto snažila připravit na důraznou hru. "Věděli jsme, že tady na malém hřišti budou hrát fyzický hokej. Oni sami ale asi věděli, že po prvním zápase do žádného velkého střetu nebudou chtít jít. Hlavní ale je, že my musíme mít jiné starty do zápasů," podotkl Hyka.

Soupeře prý Pražané nepodcenili. "Věděli jsme, že každé utkání je jiné a oni přijedou v jiném modu, což bylo vidět. Vletěli na nás, čímž nás překvapili, ale my tohle nesmíme dovolit. Je jedno, proti komu hrajeme. Každý zápas je těžký," řekl Hyka a přiznal, že po první třetině byla v kabině menší "bouřka". "Řekli jsme si, že to takhle nejde a všichni to pochopili. Postupně jsme se zlepšovali," uvedl.

Hyka přišel do Sparty v létě z Pardubic a dnes odehrál z pohledu vstřelených branek nejvydařenější utkání. "Jsem rád, že jsem góly přispěl k výhře. Je ale jedno, kdo je dává. Důležité je, že se vyhrává," řekl odchovanec Mladé Boleslavi, který v přípravě celkem stabilně nastupuje s Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou. "Jsou to dva zkušení hráči, kteří už mají něco za sebou. Hraje se mi s nimi dobře. Uvidíme, jak to bude dál šlapat," řekl.

Spartu teď čekají dvě utkání LM na kluzištích soupeřů, nejprve se v pátek představí na ledě britského Sheffieldu. "Opět to bude těžké. Je to Liga mistrů, nejlepší týmy Evropy. Nečeká nás nic jednoduchého," uvědomuje si Hyka.