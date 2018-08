Jako před 11 lety? Slavia může v boji o skupinu LM vyzvat Ajax

Pokud fotbalisté Slavie Praha ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadí Dynamo Kyjev, zahrají si v závěrečném 4. předkole o postup do základní skupiny s vítězem duelu mezi Standardem Lutych a Ajaxem Amsterodam. Los play off se uskuteční ve švýcarském Nyonu až v pondělí, už teď je ale jasné, na koho by český vicemistr narazil.

V závěrečném 4. předkole nemistrovské části Ligy mistrů bude pouze čtveřice týmů - dva nasazené a dva nenasazené. Jelikož se los uskuteční ještě předtím, než se rozehraje 3. předkolo, bude spolu s Dynamem Kyjev v roli nasazeného i vršovický celek.

Mezi nenasazenými jsou dvojice Lutych - Ajax a PAOK Soluň - Spartak Moskva. Evropská fotbalová unie UEFA dodržuje to, aby proti sobě nehrály ruské a ukrajinské kluby kvůli napjaté politické situaci mezi oběma zeměmi. Vítěz duelu Slavia - Kyjev tak nebude moci být nalosován s lepším z dvojice Soluň - Spartak Moskva a je jasné, že narazí na Lutych, nebo favorizovaný Ajax. Pondělní los pouze určí, kdo začne doma.

Pokud by Slavia přes Dynamo postoupila, mohla by si zopakovat s Ajaxem souboj o postup do základní skupiny z roku 2007. Před 11 lety nizozemský celek slavně vyřadila po výhrách 1:0 venku a 2:1 doma a vybojovala svoji dosud jedinou účast v hlavní fázi prestižní soutěže. Slavia má i v případě neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů jistotu základní skupiny Evropské ligy.

Případného soupeře se dozví také Olomouc. Ve hře je Sevilla

V pondělí bude v Nyonu v osudí také Olomouc, která se dozví dvojici možných soupeřů pro případné 4. předkolo Evropské ligy, pokud ve 3. předkole vyřadí kazašský Kajrat Almaty.

Hanáci v nemistrovské části soutěže budou stejně jako při losu 3. předkola nenasazeni a aktuálně mají na výběr z 13 možných dvojic. Jak se už však stalo tradicí, UEFA těsně před losem rozdělí týmy do několika skupin. Pravděpodobně utvoří dvě skupiny po osmi a jednu po deseti dvojicích.

Momentálně by Olomouc mohla narazit například na Sevillu s novou českou brankářskou posilou Tomášem Vaclíkem, Basilej se stoperem Markem Suchým, FC Kodaň s dalším českým obráncem Michaelem Lüftnerem, Besiktas Istanbul, Olympiakos Pireus či nedávného přemožitele Sparty a Plzně, rumunský FCSB. Naopak schůdnější variantou by byl slovinský Maribor. Všichni případní soupeři však ještě musejí porazit své protivníky ve 3. předkole.

Zbylí dva čeští zástupci v pohárech začnou až v základní skupině. Plzeň čeká Liga mistrů a Jablonec Evropská liga. Spartu ve čtvrtek z pohárů vyřadila Subotica.