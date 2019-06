Jankto považoval gól Černé Hoře za nejdůležitější v kariéře

Reprezentační záložník Jakub Jankto v pondělním utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Černou Horou otevřel v 18. minutě skóre a nasměroval české fotbalisty k domácímu vítězství 3:0. Svou pohotovou střelu z voleje označil za zřejmě nejdůležitější a nejhezčí branku dosavadní kariéry.

"Na videu jsme viděli, že Černohorci po tom, co odvrátí rohový kop nebo nějakou standardku, chodí hodně nahoru a nehlídají si nabíhající hráče. Věděl jsem, že to tam Pavel (Kadeřábek) takhle kopne a to, že jsem to takhle trefil, je i trošku náhoda. Určitě to byl jeden z nejhezčích gólů. Ještě jsem dal v Serii B jeden z půlky tři čtyři roky dozadu. Ale tenhle je reprezentační, takže asi důležitější," řekl novinářům Jankto, který se za reprezentaci trefil potřetí.

Vyrovnané síly

Přes jednoznačný výsledek podle něj zápas v Olomouci nebyl snadný. "Oni bránili docela dobře, ačkoliv se to možná nezdálo. Bylo těžké tam najít nějaké skuliny. Po tom prvním gólu jsme se uklidnili, ve druhé půli jsme přidali druhý a tím to prakticky rozhodli. Oni těch šancí fakt neměli hodně. Do obranné fáze jsme pracovali velmi dobře," konstatoval Jankto.

Češi navázali na páteční kvalifikační výhru 2:1 nad Bulharskem, kdy však museli skóre otáčet. "Výsledek s Černou Horou je jednoznačný, ale paradoxně to byl možná těžší zápas. Oni bránili fakt dobře. S Bulharskem jsme prakticky každých deset minut chodili třeba jeden na jednoho. Teď to bylo trošku jiné. Bylo to zapříčiněné i tím, že jsme byli unavení, myslím si, že i oni, protože dva zápasy ve čtyřech dnech fakt nejsou snadné. Zvlášť v tomhle počasí," uvedl třiadvacetiletý záložník Sampdorie Janov.

Klíčové zápasy

Těší ho, že národní mužstvo po úvodním debaklu 0:5 v Anglii zvládlo oba následující domácí zápasy kvalifikace o Euro 2020 a drží druhou postupovou pozici. "My jsme takhle chtěli hrát. Věděli jsme, že ty domácí zápasy bezpodmínečně musíme zvládnout, aby se nestalo to, co se stalo v minulé kvalifikaci, kdy se remizovalo se Severním Irskem a Ázerbájdžánem a pak se to muselo dohánět v Severním Irsku a třeba doma s Německem. V tomhle to bylo jiné, zvládli jsme dva zápasy, ale čekají nás ještě takové tři čtyři klíčové zápasy," prohlásil Jankto.

Trenér Jaroslav Šilhavý mu věří, přestože v minulé sezoně neměl pevné místo v sestavě Sampdorie a dal jediný soutěžní gól. Fotbal v současné reprezentaci si tak hodně užívá. "Tenhle systém mi docela vyhovuje. V Sampdorii je systém trošku jiný. Každý má něco do sebe, ale kdybych si měl vybrat, tak si vyberu tenhle systém 4-4-3," uvedl bývalý hráč Slavie a Udine. "Herně si nemyslím, že to byl úplně můj nejlepší zápas, ale samozřejmě gól se počítá. Hlavně ty tři body, které jsme získali, těší nejvíc," dodal Jankto.