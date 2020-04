Jansta: Nemít tisíce dobrovolníků, tak český sport neexistuje

Sportovním klubům a tělovýchovným jednotám už před pandemií koronaviru chyběly peníze na údržbu a provoz sportovišť a na kvalifikované trenéry. Vyplynulo to z výsledků průzkumu mezi představiteli téměř 2600 sportovních klubů a tělovýchovných jednot, který v únoru iniciovala Česká unie sportu (ČUS). Tehdy bylo celkově znát zlepšení finanční situace klubů a jednot. O nedostatku peněz na samotnou sportovní činnost hovořilo 52 procent klubů, zatímco před dvěma lety to byly zhruba tři čtvrtiny.

Přes 42 procent respondentů uvedlo, že nejpalčivějším problémem je správa sportovišť. Většina dotázaných klubů vlastní sportovní zařízení, ale státní dotaci na jejich provoz a údržbu dostává v rámci programu Můj klub, v němž je výše dotace postavená na počtu členů v dětském a mládežnickém věku. "Už čtvrtý rok se potýkáme s tím, že ministerstvo školství zrušilo samostatný dotační program na provoz a údržbu sportovišť. Stát v minulosti majetek přenechal do správ klubů a jednot, ale zapomněl jim na to poskytnout podporu," upozornil v tiskové zprávě předseda ČUS Miroslav Jansta.

Problém mají malé kluby spravující větší sportovní areály, jako je například Sokol Nelešovice na Přerovsku. "Klub ve vesnici s dvěma sty obyvatel dá dohromady s velkým úsilím 15 dětí napříč věkovými kategoriemi a pohlavím. Vlastníme budovu sokolovny, dvě hřiště a není to malý areál. Dotace Můj klub nám přizná 16.500 korun. I naprostý ignorant pochopí, že za tyto peníze můžeme jedině nakoupit sadbu raných brambor a na to hřiště je zasázet. Jen za energie máme v průběhu roku náklady 50 až 60 tisíc. Kde by takovýto klub měl vzít peníze na rekonstrukce a opravy? Díky bohu za obětavost soukromých sponzorů," uvedl její zástupce.

Bezmála čtvrtině klubů nejvíce chyběly peníze na kvalifikované trenéry. Na konkrétní otázku, zda mají dostatek zdrojů na ohodnocení kvalifikovaných trenérů, odpověděly záporně čtyři pětiny respondentů. "Nejsou trenéři mládeže. Když už se někdo najde, tak chce peníze, ty nejsou. Ubývá rapidně sportujících dětí, rodiče nemají zájem na sportování svých dětí, trenérů z řad rodičů je málo. Nemají zájem, a když už, tak pošlou dítě na trénink a mají klid," posteskl si zástupce Sigmy Lutín.

Trenéři jsou převážně dobrovolníci a na dobrovolné činnosti je postaveno i samotné zajištění sportovní činnosti. Přes 90 procent respondentů uvedlo, že funkci předsedy klubu vykonává zadarmo. "Kdybychom neměli tisíce a desetitisíce dobrovolníků, tak český sport neexistuje. Žádné odvětví nestojí na takovém množství dobrovolníků jako sport," poznamenal Jansta v pátečním rozhovoru pro Českou televizi.