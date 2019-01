Je na čase ruskou hru zastavit, reaguje WADA na nedodání vzorků

Světová antidopingová agentura WADA nezískala do silvestrovské půlnoci požadovaná data z počítačů moskevské laboratoře o prováděných testech ruských sportovců. Za to, že nepředala údaje do uzávěrky 31. prosince, nyní hrozí ruské antidopingové agentuře RUSADA další suspendace.

Delegace WADA získala přístup do moskevské laboratoře na konci listopadu, na předání záznamů se ale její zástupci s ruskými úřady nedohodli. Ruská strana trvala podle vyjádření WADA na tom, že vybavení delegace ke stažení dat nemá potřebné certifikáty, vyhovující ruským zákonům.

Informace ze systému LIMS měly přispět k objasnění rozsahu státem podporovaného systematického dopingu v ruském sportu. Komisaři nakonec odjeli před Vánoci z Moskvy s nepořízenou a ruská strana marně slibovala nápravu. Nepomohla ani žádost šéfa RUSADA Jurije Ganuse, aby s celou záležitostí pomohl pohnout prezident Vladimir Putin.

"Asi nikoho nepřekvapuje, že tu uzávěrku ignorovali. Je na čase, aby WADA tuhle ruskou hru zastavila," citovala agentura AP předsedu americké antidopingové agentury Travise Tygarta.

WADA zrušila bezmála tříletou suspendaci Ruska v září, nyní ji může obnovit. Nezávislá komise se sejde v polovině ledna, jejím doporučením se pak bude zabývat výkonný výbor WADA.