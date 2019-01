Josef Váňa mladší ukončil žokejskou kariéru

Josef Váňa mladší ukončil po minulé sezoně žokejskou kariéru. Čtyřnásobný šampion českých překážkových jezdců a syn osminásobného vítěze Velké pardubické Josefa Váni staršího je od prosince trenérem. O proměně Váni mladšího z žokeje v trenéra informovaly tuzemské dostihové servery.

"Jsem rád, že jsem ukončil kariéru na vrcholu. Doufám, že si mě lidé budou pamatovat jako stylového jezdce," uvedl pro galopp-reporter.cz sedmadvacetiletý Váňa mladší. Dostihy jezdil čtrnáct let a podle statistik Jockey Clubu slavil 322 překážkových triumfů, ale ve Velké pardubické na otce navázat nedokázal.

"Kromě Velké pardubické jsem vyhrál všechno, co jsem si přál. Dvakrát Gran Premio a všechny grupy v Itálii. Vyhrál jsem na všech třech drahách v Paříži," řekl Váňa, který ve Velké pardubické na otce nenavázal. Pětkrát projel cílem pátý, v roce 2015 se s Rabbitt Wellem po diskvalifikaci Nikase posunuli na čtvrté místo.

Slavné dostihové jméno Váňa se tak nejspíš v kolonce žokejů vytratí z výsledkových listin. Šestašedesátiletý Josef Váňa starší sice kariéru oficiálně neukončil, ale naposledy se objevil v sedle v dostizích v roce 2016. Velkou pardubickou vyhrál Váňa starší naposledy v roce 2011 s Tiumenem.

Konec jezdecké kariéry plánoval od léta, protože se toužil stát trenérem a nechtěl obě role spojovat. "Chci dělat jednu věc na sto procent a ne přemýšlet vedle trénování ještě nad váhou, možným zraněním," řekl pro web.fitmin.cz a dodal: "Chci se postupně zlepšovat a zdokonalovat, abych někdy časem to mohl převzít plně po tátovi a on mohl odejít do zaslouženého důchodu. Je to určitě změna, na kterou jsem se ty poslední měsíce těšil, vždyť se po deseti letech teď zase můžu pořádně najíst."

Váňa mladší už má v tréninku 37 koní patřících do stáji Scuderia Aichner italského majitele. Místo Váni mladšího v sedle zaujal Josef Bartoš a začali úspěšně. Bartoš vyhrál v neděli s koněm Il Superstite dostih Premio Nardini v Pise.