Judistka Zachová do osmifinále OH nepostoupila, prohrála s Özbasovou

Judistka Renata Zachová do osmifinále olympijského turnaje ve váze do 63 kilogramů nepostoupila. Úřadující mistryně Evropy prohrála v Paříži s Maďarkou Szofi Özbasovou na wazari. Proti bronzové medailistce z loňského světového šampionátu neuspěla pošesté z osmi vzájemných zápasů.

Čtyřiadvacetiletá Zachová byla první českou judistkou pod pěti kruhy po dvaceti letech. Naposledy reprezentovala v Aténách 2004 Andrea Pažoutová.

Do souboje s Özbasovovou vstoupila Zachová opatrně a brzy obdržela trest za pasivitu. Při pokusu o útok minutu před koncem ji navíc soupeřka povalila na zem a získala wazari technikou O uči gari. Česká reprezentantka poté dostala ještě jeden trest, žlutou kartu následně měla i Özbasová, Zachová však při závěrečných pokusech o obrat neuspěla a s turnajem se rozloučila.

Zachovou rychlý konec hodně mrzel. "Bohužel zápas byl hodně podle ní. Nehnala jsem se do technik, věřila jsem, že bych ji mohla otočit z té její. Jenže bohužel ona ty techniky dělá tak, že spadne na břicho a to už se s tím nedá nic moc dělat," řekla českým novinářům plačící judistka.

"Naskytla se mi příležitost udělat zalamovák, bohužel jsem to neměla dobře pozičně a ona mě z toho mohla otočit. Pak jsem se snažila nějak tlačit, ale ona mě předbíhala, dělala techniky - i když nebyly úplně hodové. Spíš dva poslední byly false attacky, ale trest nepřišel pro ni ale pro mě, což moc nechápu," řekla.

Se závěrem se těžce smiřovala. "Jak je to v zápase, tak to člověk asi úplně necítí. Ale řekla bych, že to nebyly techniky, které mě mohly nějak ohrozit, bohužel rozhodčí to tak vyhodnotil. A deset sekund před koncem se mi povedlo z toho zalamováku to změnit do sumy, nebo do strany. Bohužel to nebylo ohodnoceno žádným bodem, i když si myslím, že se na to mohli podívat. Rozhodčí (Matthieu Bataille) stál na druhé straně, ale vůbec se tím nezaobíral," podotkla Zachová.

Její trenér Jiří Štěpán zakřičel, že byl ipon a sudí ho vykázal z jeho pozice. "Mě hlavně naštvalo, že se na to vůbec nepodívali. Nemohl to vidět," prohlásila Zachová, přestože si nebyla sama jistá. "Ona asi to rameno měla na mně, a když ho má člověk na soupeři, nebodují to. Ale nohy tam pozičně byly aspoň do toho mostu. Musím se na to znovu podívat. I kdyby to nebylo skóre, mrzí mě, že se na to ani nepodívali. Byl si jistý, že to skóre nebylo. To značí, jak moc je rozhodčí pyšný a jak moc si věří. Já si myslím, že to vidět nemohl, ale když si na to věří, tak ho v tom necháme. Nic s tím neudělám," dodala.

Z českých judistů se v Paříži ještě představí David Klammert a dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek. Klammert zabojuje v kategorii do 90 kg ve středu, Krpálek bude obhajovat zlato z Tokia v nejtěžší váze v pátek.