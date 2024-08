Kajakář Dostál se stal olympijským vítězem v závodu na 1000 metrů

Kajakář Josef Dostál ovládl na olympijských hrách závod na 1000 metrů, zkompletoval svoji sbírku a vybojoval pro českou výpravu v Paříži třetí zlato. Jedenatřicetiletý reprezentant přidal nejcennější medaili ke stříbru a třem bronzům, které vybojoval na hrách v Londýně, Riu de Janeiro a Tokiu. V areálu ve Vaires-sur-Marne navázal na páteční triumf kanoisty Martina Fuksy. Další české medaile dosud v Paříži získali zlatí tenisté Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšené čtyřhře a bronzový tým kordistů.

"Po dojetí do cíle jsem tomu nemohl chvilku uvěřit, ale pak jsem tam viděl (na tabuli výsledků) CZE první," řekl Dostál České televizi. "Když jsem včera viděl, co dokázal Martin Fuksa se svým fenomenálním výkonem, a slyšel jsem českou hymnu, tak jsem si říkal, že je to neuvěřitelné. Věděl jsem ale, že když předvedu to, na čem jsme pracovali, tak by to mohlo být na medaili," uvedl Dostál.

Do finále postoupil z třetího místa v dopoledním semifinále, kde v závěru viditelně šetřil síly. V jízdě o medaile se hned od startu držel v popředí. V polovině trati byl druhý za Portugalcem Fernandem Pimentou, 300 metrů před cílem se ale posunul do čela a první místo jistě udržel.

"Bylo to hodně emočně náročné. Celé olympijské hry, kdy český tým měl málo medailí. Tak jsem cítil tlak, že by bylo fajn nějakou zajet a pomoct České republice," prohlásil Dostál.

Za pětinásobným světovým šampionem skončil druhý Maďar Ádám Varga, třetí dojel jeho krajan a obhájce zlata z Tokia Bálint Kopasz.

Dostálova snoubenka Anežka Paloudová obsadila mezi kajakářkami konečné 15. místo na pětistovce. Po čtvrtém místě v semifinále se představila ve finále B, ve kterém se bojuje o 9. až 16. příčku. V posledním vystoupení při olympijském debutu dojela pětadvacetiletá česká reprezentantka sedmá, když v závěru předstihla Alyce Woodovou z Austrálie.

Disciplínu ovládla pětatřicetiletá Novozélanďanka Lisa Carringtonová a v Paříži vybojovala třetí zlatou medaili. Celkově si pod pěti kruhy připsala již osmý triumf. Carringtonová ve francouzské metropoli uspěla také společně s Alicií Hoskinovou na deblkajaku a vyhrála i jako členka čtyřkajaku.

Poslední zlatou medaili ve vodáckém areálu ve Vaires-sur-Marne získala kanadská kanoistka Katie Vincentová, která ve dvousetmetrovém sprintu porazila o jednu setinu sekundy obhájkyni triumfu z Tokia Nevin Harrisonovou z USA.