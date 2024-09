Kanadští fotbalisté po 67 letech porazili tým USA

Po 67 letech dokázali kanadští fotbalisté porazit americkou reprezentaci. V sobotním přípravném utkání v Kansas City zvítězili 2:1 díky gólům Jacoba Shaffelburga a Jonathana Davida. Domácí tým v 66. minutě už jen snížil zásluhou střídajícího Luky de la Torreho, který dal svůj první reprezentační gól.

Kanaďané uspěli v utkání s USA po 23 zápasech. Na americké půdě vyhráli teprve podruhé z 27 vzájemných utkání.

Američanům se nepovedlo napravit dojem po nepovedené Copě América, kde po úvodní výhře nad Bolívií podlehli Panamě a Uruguayi a vypadli ve skupině.

"Je na hráčích, jak se k tomu postaví. Oni to vědí. Bojovat, běhat, obětovat se. To já za ně neudělám, je to na nich," řekl prozatímní kouč USA Mikey Varas, který vede tým po odvolání Gregga Berhaltera, jenž skončil po Copě América. Podle médií jedná svaz s bývalým koučem Chelsea, Paris St. Germain či Tottenhamu Argentincem Mauriciem Pochettinem.

Kanadu dovedl k vítězství americký trenér Jesse Marsch, který loni jednal o převzetí fotbalistů USA, ale svaz dal tehdy přednost setrvání Berhaltera. "Necítím hořkost. Momentálně jsem mnohem radši trenérem Kanady," uvedl někdejší kouč Leedsu a Lipska. Kanadského týmu se ujal v květnu a dovedl ho ke čtvrté příčce na Copě América.