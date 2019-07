Kanoista Petr Fuksa má z ME třiadvacítek bronz na kilometru

Kanoista Petr Fuksa získal na mistrovství Evropy v Račicích v kategorii závodníků do 23 let bronz na kilometrové trati. Další tři cenné kovy dnes na domácím kanále přidali do sbírky české výpravy junioři.

Kanoista Jiří Minařík se ziskem stříbra na trati 1000 metrů postaral o zatím nejhodnotnější medaili. Další dva juniorské bronzy vybojovali na kilometru kajakáři Tomáš Sobíšek a Barbora Galádová.

Fuksa, bratr dlouhodobé české jedničky, mistra světa i Evropy Martina, dnes vybojoval první velkou mezinárodní medaili. "Je to zatím můj největší úspěch. Znamená to pro mě strašně moc. Byl jsem třetí, mám pořád chuť se zlepšovat a budu se snažit, aby to jednou byla i ta zlatá," uvedl v tiskové zprávě svazu.

Čerstvý vicemistr Evropy mezi juniory Minařík loni na juniorském ME i MS sbíral medaile v deblkanoi s Jiřím Zalubilem, ten však postoupil do starší kategorie, proto jel v Račicích individuální závod. "Medaile na deblu je pěknější v tom, že si ji máte s kým užít. Individuální je něco jiného, ale rozhodně jsem spokojený," liboval si.

Těsně za stupni vítězů skončila juniorská deblkanoe, Vojtěch Nováček a Martin Večerka obsadili čtvrté místo. Poslední posádka v dnešním finálovém programu, deblkajak Vilém Kukačka, Jan Vorel, obsadila v kategorii třiadvacítek osmé místo.

V neděli v Račicích začnou v 9:10 jízdy o medaile na pětistovce a odpoledne na dvoustovce.