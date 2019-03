Kapitán Dočkal nenastoupí k utkání s Anglií

České fotbalové reprezentaci bude v pátečním úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Anglii ve Wembley a nejspíš i v úterní přípravě doma proti Brazílii chybět kapitán Bořek Dočkal. Třicetiletý záložník nestihl doléčit zranění lýtkového svalu, kvůli kterému chyběl v sestavě Sparty i v posledním ligovém utkání s Olomoucí.

Dočkal dorazil v pondělí na sraz reprezentace v Praze zraněný, a přestože dělal s lékaři maximum, aby se stihl dát do pátečního utkání do pořádku, zdravotní problém se mu nepovedlo překonat. Kvůli zranění už v úterý vypadla z národního mužstva další opora brankář Tomáš Vaclík.

"Věřili jsme tomu, že se Bořek dá do pořádku, ale bohužel se tak nestalo. Včera na tréninku jsme se rozhodli po dohodě s ním a s lékaři, že nebude nominovaný. Bořek říkal, že to není dobré, že to raději necháme být, abychom mu ještě víc neublížili. Zdravotní stav se za ty tři dny asi rapidně nezlepší, aby mohl jít na Brazílii. Myslím, že ne," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

"Bořek projevil přání tady zůstat a jet s námi. Být s těmi hráči pohromadě. Stejně tak Vaclík, který musel odjet do Sevilly, ale pokud mu to klub umožní, přiletí kluky povzbudit. Vypovídá to hodně o tom týmu, že tu hráči chtějí u toho být, byť třeba nebudou hrát," dodal Šilhavý.

Dočkal se stal kapitánem vloni v říjnu poté, co reprezentaci převzal trenér Jaroslav Šilhavý. V týmu se ujal vůdčí role a v následných čtyřech zápasech chyběl jen tři minuty. Tři z těchto čtyř utkání čeští fotbalisté vyhráli.

Šilhavý věří, že tým s Dočkalovou absencí vypořádá. "Samozřejmě pro každý tým je nepříjemné, když vám vypadnou dva klíčoví hráči. Nicméně kádr je dostatečně široký. Nastoupí jiní a věřím, že ti je zvládnou zastoupit," uvedl trenér.

"Bořek přišel jako lídr týmu, bude nám chybět i jeho kreativita, klid na hřišti. Bral to na sebe. Ale věřím, že týmovým výkonem dokážeme jeho přednosti nahradit," dodal Šilhavý.

V sestavě proti Anglii zřejmě Dočkala nahradí zastupující kapitán záložník Vladimír Darida, který před pár dny doléčil zranění a za Herthu Berlín za poslední více než měsíc odehrál jen čtyři minuty. "Je tam těch variant několik, není jen jedna, jak Bořka nahradit," nechtěl Šilhavý prozrazovat sestavu.

Darida je přesvědčen, že by zápas zvládl. "Věřím, že tím, že už jsem nějaké zápasy odehrál a mám zkušenosti, dokážu nahradit i to, že zápasové vytížení není takové, jak bych si představoval. Fyzicky se ale cítím velmi dobře a věřím, že to zvládnu," uvedl Darida.

"Všichni víme, že Bořek dokáže dělat rozdíly ve finální fázi, budou nám chybět jeho konstruktivní přihrávky. Ale doufám, že jako tým ho dokážeme nahradit a zápas zvládneme," dodal.