Kdy bude olympiáda? Japonská média mají jasno.

Odložené olympijské hry v Tokiu by mohly začít 23. července 2021. Podle japonské státní televize NHK je právě tento den upřednostňovaným datem pořadatelů pro slavnostní zahájení, skončit by hry měly 8. srpna. Gigantická sportovní akce by se v takovém případě uskutečnila téměř přesně rok po svém původním termínu. Letos se měly hry konat od 24. července do 9. srpna, v minulém týdnu byly ale odloženy na příští rok kvůli pandemii nového typu koronaviru.

NHK odkazuje na informace z organizačního výboru, podle nichž je červencový termín začátku olympiády nejpravděpodobnější scénář. Šéf pořadatelů Joširo Mori televizi řekl, že už v průběhu jednoho týdne by mohlo padnout první rozhodnutí. O konkrétním termínu ale nehovořil. "Hry by se měly uskutečnit v létě, takže bychom měli přemýšlet o době mezi červnem a zářím," řekl agentuře Kjódó.

Podle amerického listu New York Times už o daném letním termínu panuje mezi japonskými pořadateli a Mezinárodním olympijským výborem (MOV) shoda. Paralympijské hry by se pak měly uskutečnit od 24. srpna do 5. září 2021. MOV se oficiálně nevyjádřil, mluvčí Mark Adams označil informace za spekulace.