Konec zlatavého moku! Ruští sportovci nesmí pít pivo.

Sportovci v Rusku si už nebudou moci k odevzdání vzorku moči dopomoci vypitím piva. Ruská antidopingová agentura (RUSADA) pití alkoholu při testování zakázala kvůli agresivnímu chování sportovců a také údajnému ovlivnění výsledků kontroly.

Pivo může pomoci dehydrovaným sportovcům vytvořit dostatečný vzorek moči, v Rusku ale budou muset od nynějška spoléhat pouze na velké množství vody. "Příliš to nepomáhalo ke slušnému chování sportovců při dopingové kontrole a k jejich dodržování pravidel. Občas byli sprostí a agresivní," řekla agentuře AP zástupkyně šéfa RUSADA Margarita Pachnocká.

Agentura se také domnívá, že pivo by mohlo mít vliv na údaje v takzvaném biologickém pasu, v němž se dlouhodobě zaznamenávají parametry daného sportovce. "Pivo to hodně ovlivňuje. Může to způsobit změny nebo je skrýt," řekla Pachnocká.