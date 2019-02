Koukalová připustila návrat k biatlonu! Kdo ji motivuje?

Je to už nějaký ten pátek, co Gabriela Koukalová ukončila kariéru profesionální biatlonistky. Teď však mezi fanoušky vyslala nejasný vzkaz, který vyvolal mnoho otázek. A taky emocí, a nejen těch pozitivních.

Před olympiádou v Pchjongčchangu se o jménu Koukalová mluvilo všude. Co se děje s biatlonistkou, která fanoušky dostávala do varu? Díky které si krásný zimní sport kombinující běh a střelbu z malorážky v českých končinách diváci oblíbili?

Vleklé problémy s lýtky, těhotenství, nestabilní psychický stav? Fanoušci si odpověděli různě, faktem je, že sportovkyně, od níž se očekávalo ještě mnoho, celkem nečekaně ukončila biatlonovou kariéru.

Jenže tím jméno Koukalová v tichosti nezmizelo. Kontroverzní výroky, problémy s trenéry, s rodiči, se zdravím. Boj s anorexií, s Veronikou Vítkovou, sama se sebou. Přiznání v knize Jiná rozdělilo do té doby věrné fanoušky na dva rozdílné tábory. Jedni na devětadvacetileté rodačce z Jablonce nad Nisou nenechali nit suchou, druzí se ji zastávali a zastávají dodnes.

Respekt Jágrovi

"Džegr" je jen jeden👍🏻. Velký respekt, jak je schopný se udržovat ve fyzické kondici pro vrcholový sport i ve svých 47 letech👏👏👏. Já bych skoro mohla být jeho dcera😂. Především je ale sám sobě velkým motivátorem. Tím by nám měl být všem příkladem, a to nejen ve sportu," velebí bývalá biatlonistka hokejistu Jaromíra Jágra, který po zdravotní pauze opět naskočil do hry a bruslil jako za mlada.

"Jarda se rozhodl naskočit zpět podle jeho aktuálního pocitu. 👊 A mé aktuální pocity? Ráda bych vše rozsekla do konce května," překvapila překvapivým příslibem dvojnásobná olympijská vítězka ze Soči.

Kdo by však čekal vřelé a pozitivní ohlasy, nestačil by se divit. Koukalová, která v dobách své největší slávy sekala jednu medaili za druhou, zkrátka vzbudila svým zvláštním marketingem aplikovaným po konci závodní kariéry vlnu emocí.

"Co chcete rozsekávat? Mnoho lidí o vás v biatlonu nestojí," naznačuje jeden z komentářů na facebooku. Koukalová za sebou spálila hodně mostů a je otázkou, zda by šlo napravit zpřetrhané vztahy. "Gábinko, vraťte se do bílé stopy. Moc nám chybíte," je jeden z mnoha opačných názorů, které vzkazují Koukalové její fanoušci.

Je tu však ještě třetí možnost. Šestinásobná medailistka z mistrovství světa možná mlží a její rozhodnutí vůbec nesouvisí s biatlonem.