Koukalův úspěšný start-up: bulimie manželky

Na příběhu Gabriely Koukalové, který oběhl minulý týden Česko, je stejně nejzajímavější postava jejího manžela. Petr Koukal je dlouhodobě ekonomická dojička své ženy.

Z impozantního bartrování manželky za byty, krémy a další tisíce věcí udělal Koukal skvěle prosperující, milionový byznys. A teď ta kniha Jiná. Je to one man marketingová show. Gabriela hraje vlastně jen vedlejší roli s iluzí, že ona je hlavní postava. Třeba desítky mých kamarádů na Facebooku sdílely rozhovor, který podnikavý badmintonista poskytl, aby ještě zvýšil zájem o knihu. Ten titulek mluví za vše: "Koukal: Gabriela vše vyzvracela, pak se vzbudila a znovu se přejedla."

Koukal spustil nejsyrovější obchod s nemocí manželky. Už po konci vlastní kariéry měl badmintonista o budoucnosti jasno: založil si start-up monetizující slavnou biatlonistku. Momentálně její bulimii. A dělá to bez jakékoli brzdy.



Ne nadarmo se říká, že ze své manželky pomalu, ale velmi jistě vytváří Koukal Ivetu Bartošovou českého sportu. Mimochodem, víte, kdo je vydavatelem tolik diskutované knihy Jiná? Jaké nakladatelství? Paseka? Albatros? Ne, ne, Petr Koukal starší, otec badmintonisty. Nebudeme nikomu nic platit! Všechno do kapsy. A že těch peněz nebude málo, očekává se kšeft v řádech milionů. Koukal byl vždycky na prachy a vždycky to uměl - bez ironie. Svou někdejší vážnou nemoc dokázal zpeněžit jako málokdo. Hrál špičkově badminton, ale přestože nikdy nedosáhl na úplnou světovou špičku, nezískal žádnou velkou medaili, v médiích se prosazoval mnohem více než úspěšnější kolegové z mnohem větších sportů. A zase bez ironie - respekt. To umí jen málo sportovců.



Koukal má totiž mediální cit. Je inteligentní. Ví, co lidé chtějí číst. Vidí, co se prodává a co nikoho nezajímá. Sám ze sebe umně stvořil dobře placenou celebritu. Badmintonista! Badmintonista! Když jsme chtěli kolegyni, vášnivé badmintonistce, ke kulatinám darovat hodinu s Petrem Koukalem, napsal nám tehdy: "Cena za takový dárek je deset tisíc korun a obsahuje pronájem kurtu, míčky, hodinový zážitek a můj podepsaný turnajový dres." Desítka za hodinu! Dodal, že nám dá 50procentní slevu, když z toho napíšeme "nějakou vtipnou reportáž". Ne, neodsuzuji to. Vůbec. Takhle se to prostě dělá. Koukal je zkrátka ultrakapitalista. Navíc mu asi někdo někdy už desítku za hodinu pinkání s košíčkem zaplatil, tak proč to nezkusit i na další zájemce.



Ve vztahu k manželce se ale tohle dolování peněz jeví až cynicky. Tak si to vezměte - Gabriela Koukalová je svérázná lesní víla, asi milá, jen trošičku ezoterická, trošičku svéhlavá, trošičku šílená, hodně svá. O její nemoci se mezi novináři vědělo už tak půl roku rok, ale nebyly pro to důkazy, jen drby. Ideální podhoubí na spuštění ekonomické kalkulačky v hlavě Petra Koukala, který v podstatě od začátku vztahu působí taky trochu (vlastně hodně a především) jako Koukalové manažer.



Není náhoda, že se společně začali objevovat při propagacích naprosto čehokoli. Třeba na Gábinině Facebooku se to hemžilo product placementy. A zase - proč ne, ale všechno musí mít míru, zvláště za situace, kdy se se svéhlavou Koukalovou prostě musí zacházet citlivě. Úplně jinak. Nebo její supertalent zničíte.



Právě Koukal vnukl své manželce dojem, že je celebrita. Ona byla celebrita už předtím, jen to nijak neřešila. Až s ním. Kriticky jí zamotal hlavu. Najednou měla spoustu jiných zájmů. Sport ji tak nějak přestal bavit. Ztratila motivaci, chuť. Není to spekulace. Tvrdí to lidé, kteří znají Koukalovou opravdu dobře. Dlouholetá skrývaná bulimie je jen jakási pointa tohohle svérázného vztahu.



A dokonalou tečkou je pak kniha Jiná. Místy až neskutečně intimní, jdoucí naproti těm nejnižším lidským pudům. Tedy: velké balení bulimie i s bonusy, podrobný popis určitých sexuálních zkušeností, drsná kritika prakticky všech, se kterými byla dlouhá léta v úspěšném biatlonovém týmu, a tak dále. Petr Koukal spustil hnojomet. Protože ano - ví, co lidé chtějí číst. Ví, jak se prodat. Jak prodat Gábinu. Jak šokovat. Je to jeden z jeho posledních úspěšných byznysových projektů. Fenomén "Česká Gabča" právě skončil. Přichází byznysmen Petr. Co tam ještě má?

Autor je zástupcem šéfredaktora časopisu TÝDEN.