Krejčíková se Siniakovou ovládly před obhajobou zlata na OH turnaj v Praze

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly v generálce před obhajobou olympijského zlata domácí turnaj WTA v Praze. Ve finále čtyřhry porazily na antuce ve Stromovce česko-americký pár Lucie Šafářová, Bethanie Matteková-Sandsová 6:3, 6:3. Vítězky ještě dnes odcestují do Paříže, kde budou od soboty obhajovat tři roky starý triumf z Tokia.

Titul ve dvouhře získala Polka Magda Linetteová, která porazila ve finále krajanku Magdalenu Frechovou 6:2, 6:1. Dvaatřicetiletá rodačka z Poznaně, semifinálová přemožitelka Lindy Noskové, získala třetí titul na elitním okruhu.

Turnajové jedničky Krejčíková se Siniakovou se spolu představily poprvé od loňského listopadu, kdy si daly na popud Siniakové přestávku. V přípravě na olympijský start prošly soutěží bez ztráty setu.

"Myslím, že ty zápasy byly dobré. S každým utkáním jsme se zlepšovaly. Bylo super, že jsme si zase spolu zahrály a navykly si na své herní styly. Mám obrovskou radost, že to takhle dopadlo. Bude to určitě hektické. Za mě nějaká sprcha a rychle na letiště," řekla novinářům Siniaková.

V Paříži je čeká už v sobotu duel 1. kola proti tchajwanskému páru Čchan Chao-ling, Čchan Jüng-žan. "Je to těžké. Jakýkoliv tým tam bude, je těžký. Musíme se tam co nejrychleji dopravit, zregenerovat a zítra na ně zkusíme vlétnout a předvést dobrý tenis, abychom je porazily," uvedla Krejčíková.

Sedmatřicetiletá Šafářová korunovala v Praze svůj krátkodobý návrat na kurty, během nějž si letos zahrála na turnaji v Olomouci či Starých Splavech. S Mattekovou-Sandsovou, s níž získala pět grandslamových titulů, si zahrála po téměř šesti letech.

"Užily jsme si ho. Byl to pro nás dobrý test, protože holky jsou nejlepším párem světa. Byl to dobrý zápas, atmosféra byla úžasná. Utkání bylo vyrovnané, i když skóre bylo 6:3, 6:3. Jsem ráda, že jsem zase zažila takový krásný turnaj," doplnila Šafářová.

Krejčíková se Siniakovou měly od začátku vývoj finále ve svých rukou. Přestože přišly o vedení 2:0, v pátém gamu prolomily podání soupeřek znovu a úvodní sadu vyhrály za 37 minut. Také ve druhém setu získaly několikanásobné grandslamové šampionky Krejčíková se Siniakovou brzký brejk a utekly do vedení 3:0. Duel poté doservírovaly k vítězství.

Finále dvouhry se stalo jasnou záležitostí turnajové čtyřky Linetteové, která duel proti nasazené šestce Frechové zvládla za hodinu a 22 minut. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama o podání nepřišla ani jednou. Na trůnu nahradila Japonku Nao Hibinovou, která vloni porazila ve finále Noskovou.

"Nevím, co říct. Jsem moc šťastná, že jsem to zvládla. Věděla jsem, že to bude těžké a musím hrát to nejlepší, abych ji (Frechovou) porazila. Mám radost, že jsem dnes využila všechny své šance," uvedla Linetteová, kterou v příštích dnech čeká rovněž start na olympijských hrách v Paříži.