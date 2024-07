Letní olympiáda v Paříži stále hlásí volná místa

Letadla z Česka na letní olympijské hry v Paříži ještě mají volná místa. Některým firmám prodeje letenek do Paříže na dobu her meziročně klesly, jiným vzrostly. Důvodem je, že do francouzské metropole zamíří během her trochu rozdílná klientela než normálně. ČTK to řekli oslovení zástupci prodejců letenek a cestovních kanceláří. Pobyt v Paříži je podle nich v době olympiády dražší než mimo ni, hlavně kvůli vyšším cenám ubytování. Hry začínají v Paříži v pátek 26. července a potrvají až do 11. srpna.

"Cestující, kteří měli zájem vycestovat na olympiádu, si ubytování zamluvili už s dostatečným předstihem i víc než půl roku dopředu. Stejně tak i letenky, aby si zajistili lepší ceny," sdělila manažerka letenek Student Agency Travel Lenka Kašická. Mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková už dříve uvedla, že se cena za ubytování v Paříži během her zvýšila i desetinásobně. Mnohé cestovní kanceláře se proto podle ní rozhodly, že zájezdy na hry nenabídnou.

Prodejce Kiwi.com na dobu konání her zaznamenal o čtvrtinu méně rezervací letenek než ve stejnou dobu o měsíc dříve. Podle firmy je aktuálně v některé dny olympiády možné zakoupit jednosměrnou letenku za ceny začínající na 1500 korunách. Meziročně vyšší prodej letenek do Paříže, a to o 15 procent, zaznamenal naopak na období kolem a během konání her portál Letuška.cz. "Nicméně očekávání byla o něco vyšší. Znamená to, že volných míst je stále dostatek a ceny se drží nízko," řekl ČTK ředitel portálu Josef Trejbal.

Letenky do francouzské metropole na dobu olympiády stále nabízí také prodejce Pelikán, podle mluvčí Kataríny Šuchterové jsou v tuto chvíli dostupné za akční ceny. Nejčastěji podle ní lidé do Paříže zamíří v týdnu od 29. července. Podle Kiwi.com si cestující letenky nejčastěji kupovali tři měsíce předem, tedy o dva měsíce dříve, než je pro Paříž obvyklé. Za letenky kupované předem si oproti letenkám na předchozí dva měsíce připlatili průměrně pětinu, uvedla firma.

Společnost IBTravel, která je v Česku oficiálním prodejcem balíčků se vstupenkami, ubytováním nebo dopravou, má aktuálně obsazených na období před a v době konání her zhruba 95 procent míst. Standardně nabízí pobyty na tři až pět nocí. Průměrná cena zájezdu na čtyři až pět nocí včetně vstupenek je 80.000 korun. "Oproti posledním evropským olympijským hrám pořádaným v Londýně v roce 2012 je aktuální zájem o zážitkové zájezdy menší," řekl ČTK společnosti Filip Dohnálek.

Olympijské hry v Paříži způsobí pokles tržeb francouzského leteckého dopravce Air France a jeho dceřiné společnosti, nízkonákladové Transavia, o 160 až 180 milionů eur v období od června do srpna, uvedl dopravce. Problém podle společnosti nejspíš způsobují Francouzi, kteří své cesty odkládají na dobu po olympiádě. Firma očekává, že se po jejím skončení cestování z Francie a do Francie vrátí zase k normálu.

Podobný trend zaznamenala i pařížská rada pro cestovní ruch Paris Je t'Aime. Podle jejího červnového newsletteru byla obsazenost pařížských hotelů v prvních deseti červencových dnech meziročně o deset procent nižší.