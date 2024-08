Macháč a Siniaková měli z olympijské medaile obrovskou radost, doufají ve zlato

Tenisté Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková měli obrovskou radost z postupu do finále smíšené čtyřhry, kterým si zajistili olympijskou medaili. Siniaková je ráda, že nemusí absolvovat nervózní souboj o bronz. V pátečním večerním finále na dvorci Philippea Chatriera chtějí zaútočit na zlato. Pro Siniakovou by bylo druhé, před třemi lety v Tokiu ovládla s Barborou Krejčíkovou ženskou čtyřhru.

Semifinále s kanadským párem Félix Auger-Aliassime, Gabriela Dabrowská ukončili čeští tenisté těsně před tím, než se nad areálem Roland Garros strhla velká bouřka, hrom ohlásil jejich příchod do mixzóny. To už se pyšnili pozicí prvních českých medailistů na těchto olympijských hrách. "Zní to nádherně. Máme obrovskou radost, že se to povedlo. Bylo to náročné, celý ten program je náročný, takže obrovská radost," rozplývala se Siniaková.

Radovala se jen pár hodin poté, co s Krejčíkovou vypadly ve čtvrtfinále ženské čtyřhry. "Jak je ten program náročný, tak jsme nepředvedly výkon, který jsme chtěly, ale bojovaly jsme. Pro mě to bylo těžké a byla jsem mile překvapená, že mix jsem hrála o hodně lépe," řekla devítinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře.

S Kanaďanem Augerem-Aliassimem, čerstvým semifinalistou mužské dvouhry, držela krok ve výměnách. "Evidentně mi to asi sedí víc než s holkama," podotkla s úsměvem. "Prostě ten mix mi úplně sedl. Jsem překvapená, že na to, jak jsem hrála toho debla špatně, že teď jsem hrála úplně skvěle," dodala.

S Macháčem se výborně doplňovali. Zatímco na grandslamech spolu nevyhráli ani jeden zápas, na olympiádě hrají ve velkém stylu. "Já si myslím, že zápasy určitě pomohly. Singl a debl je rozdílná soutěž, Tomáš na to teď přišel a samozřejmě čím víc hraje ty zápasy, tím víc je vidět, jak se zlepšuje. A je to pak znát, když chlap hraje víc deblově, pomáhá ženské," řekla Siniaková.

Naopak Auger-Aliassime podobně jako v prvním kole Němec Alexander Zverev svou partnerku nepodrželi, i když ve dvouhře patří do nejužší světové špičky. "Já bych řekla ,že největší rozdíl je v returnu. Prostě nemůžete zaváhat, protože vám to ten síťař uklidí," poznamenala Siniaková.

Macháč po proměněném mečbolu radostí odpálil míček do oblak. "To je vždycky ten pocit, když vidíte míček a letí do autu nebo do sítě. Máte první úlevu, že to máte za sebou, že se to povedlo. A pak teprve přijde ta radost. Aspoň já to takhle mám. Vždycky je těžké doservírovat, dohrát tyhle vypjaté zápasy. Fakt jde o hodně," svěřil se.

Pro Siniakovou bude páteční finále závěrečným vystoupením v Paříži. "Myslím si, že je fajn, že je tam ta medaile, že člověk není nervózní, jako když bojuje o ten bronz, kdy může být čtvrtý bez medaile," uvedla. "Já si to určitě užiju, protože medaile je jasná a to byl hlavní cíl. Mohlo se stát, že bych mohl být dvakrát čtvrtý," řekl Macháč, jenž bude hrát o bronz v mužské čtyřhře po boku Adama Pavláska.

V boji o triumf na OH v mixu ho čeká jeho čínský parťák ze čtyřhry Čang Č'-čen, kterého na úvod turnaje vyřadil ve dvouhře. "Kdybychom ho vystřelili ve finále, asi už mě nebude mít tak rád," pousmál se Macháč. "Do týmu to určitě řeknu, co mu vadí, co na druhou stranu hraje dobře, to si probereme. Každopádně je to sport. Není to, že si jdeme dávat po sobě pěstmi, hrajeme s míčkem. Musíme hrát svůj tenis. Každopádně jsem rád, že spolu hrajeme, bude to skvělé finále," dodal.