Megapřestup v NBA! K Jamesovi do Lakers míří hvězda ligy

Hvězdný pivot Anthony Davis bude od nové sezony NBA hrát za basketbalisty Los Angeles Lakers. Zámořská média oznámila připravenou výměnu, při níž Davisův dosavadní klub New Orleans Pelicans získá jako náhradu tři hráče a k tomu tři volby v prvním kole draftu. Obě strany už se na podmínkách dohodly, transfer ale může být oficiálně oznámen až 1. července.

Šestadvacetiletý Davis během sezony vyjádřil přání odejít z New Orleans a těšit se teď může na spolupráci s hvězdným LeBronem Jamesem. Oba mají stejného agenta Riche Paula a James už také na instagramu chystaný trejd nadšeně přivítal. "AD je na cestě. Pojďme na to, brácho. Tohle je teprve začátek," napsal James.

Naopak se Davis nepotká ve stejném dresu s Lonzem Ballem, Brandonem Ingramem a Joshem Hartem, kteří zamíří opačným směrem. K tomu Lakers přidali tři volby v prvních kolech draftu včetně té letošní, při které měli v příštím týdnu vybírat jako čtvrtí v pořadí.

Davis hrál za New Orleans od roku 2012, kdy z něj klub udělal jedničku draftu. Za tu dobu tým jen dvakrát postoupil do play-off a po loňské účasti v semifinále Západní konference se mu to nepodařilo ani letos, stejně jako Lakers.

Davis měl smlouvu do příštího roku, ročně si u Pelicans vydělal 25,4 milionu dolarů. V uplynulé sezoně zaznamenal v průměru 25,9 bodu a 12 doskoků na zápas, v sedmileté kariéře v zámořské lize má bilanci 23,7 bodu a 10,5 doskoku na utkání. Zájem o něj byl podle médií i v Bostonu, Brooklynu či Los Angeles Clippers.