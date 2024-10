Mistři světa Perušič a Schweiner stále zvažují svou beachvolejbalovou budoucnost

Mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner stále zvažují, zda budou pokračovat v beachvolejbalové kariéře. Řekli to novinářům po dnešním přijetí olympioniků a paralympioniků u prezidenta Petra Pavla. Díky studiu, které souběžně s úspěchy na písku absolvovali, se jim otevírají i jiné možnosti.

Sezonu uzavřeli koncem prázdnin společným triumfem na turnaji Pro Tour nižší kategorie Futures v Brně. Perušič pak ještě při Schweinerově onemocnění získal domácí titul s náhradním partnerem Tadeášem Trousilem. Od té doby hlavně odpočívají. "Trávíme čas s rodinou a občas si jdeme zasportovat. Teda ne beachvolejbal, jsou to hlavně jiné sporty, abychom si od toho balonu odpočinuli," řekl blokař českého páru Schweiner.

Jestli budou pokračovat v profesionální kariéře, není jasné. "Teď to právě řešíme. Myslím, že v nejbližší době bychom to nějakým způsobem komunikovali ven, ale teď ještě ne," poznamenal polař Perušič.

Připustil, že rozhodování o budoucnosti nikdy není snadné. "Ale na druhou stranu si myslím, že jsme velkou část své sportovní kariéry věnovali tomu, abychom po skončení té sportovní kariéry měly nějaký plán B nebo kariéru po kariéře, jak se tak říká. Takže si myslím, že jsme se připravili na to, že máme vícero variant, nad kterými můžeme volit," doplnil.

Ačkoliv sami mají pauzu, mezinárodní sezona ještě pokračuje. Na aktuálních turnajích v Brazílii hrát kvůli různým zraněním a mentální únavě nechtěli. Přemýšlejí ale o účasti na prosincovém Finals v Dauhá. "Museli bychom žádat o divokou kartu. Uvidíme, jestli ji dostaneme, protože ty výsledky na to letos nebyly. Můžeme to zahrát na kartu mistři světa a uvidíme, jestli to vyjde," uvedl Schweiner.

Ve středu to bude rok od světového titulu, který Perušič se Schweinerem získali na šampionátu v Mexiku. Postarali se tím o historický úspěch českého plážového volejbalu.