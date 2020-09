Mistrovství Evropy v judu v Praze má nový termín konání

Mistrovství Evropy v judu v Praze má už čtvrtý termín. Šampionát původně naplánovaný na květen se tentokrát posunul z 8. až 10. listopadu na 19. až 21. listopadu. Na facebooku o tom informoval svaz. Změna tentokrát vyplynula zejména z úprav mezinárodních kalendářů evropské a světové judistické federace.

Šampionát, jehož hlavní hvězdou by měl být olympijský šampion z Ria Lukáš Krpálek, se měl uskutečnit o prvním květnovém víkendu. To pandemie koronaviru zmařila a pořadatelé ho posunuli na červen. I tento termín se vzhledem k vývoji situace ukázal jako nereálný a následoval další posun na podzim.

Nyní museli čeští organizátoři zajistit O2 arenu a všechny další potřebné záležitosti na nový termín od čtvrtka 19. listopadu do soboty 21. listopadu. Vedle primární potřeby sladit kalendář to mělo i jiné důvody. "Je to vhodnější termín z hlediska diváckého. Měli jme neděli až úterý a teď se nám podařilo získat termín čtvrtek, pátek, sobota. Lukáš Krpálek se bude prát v sobotu, ne v úterý, což je důležité z hlediska diváků," řekl předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš. Pořadatelé budou mít také více času na přípravu haly bezprostředně před šampionátem.

Počtvrté ale museli přeplánovat celou organizaci. "Chtěl bych poděkovat svému organizačnímu týmu, který všechny ty změny zvládá bravurním způsobem. A chtěl bych poděkovat všem subjektům, jako jsou O2 arena a hotely, které s námi úzce spolupracují," ocenil Dolejš.

Dva měsíce před plánovaným zahájením šampionátu se koronavirová situace v Česku výrazně zhoršuje. Denní počty pozitivně testovaných přesáhly tři tisíce a řada evropských zemí označila Českou republiku za rizikovou oblast. Vláda zavádí nová opatření. "Samozřejmě je tam určitý díl nervozity, ale pevně věříme, že se soutěž uskuteční. Je samozřejmě otázka, jak se bude situace kolem pandemie vyvíjet," dodal Dolejš.