Moderní pětibojaři Polívka s Přibylovou vybojovali v Káhiře stříbro

Moderní pětibojaři Ondřej Polívka a Eliška Přibylová obsadili na Světovém poháru v Káhiře druhé místo v závodu smíšených štafet. Čeští reprezentanti prohráli jen s domácími Egypťany Hajdí Mursíovou a Ahmadem Aldžandjem, kteří měli velký náskok už před startem závěrečné kombinace běhu se střelbou.

Češi zahájili závod až 11. příčkou v plavání, následný šerm je však katapultoval mezi nejlepší. "Zašermovali druhý nejlepší výsledek závodu a to bylo pro dnešek klíčové. Základ pro to, aby nakonec dopadli tak, jak dopadli," uvedl v tiskové zprávě reprezentační kouč Jakub Kučera.

Polívka po nevydařeném šermu a jízdě na koni odstoupil ze sobotního finále mužů, v němž skončil druhý Jan Kuf. "Včerejšek mě moc nepotěšil, i když začátek vůbec nebyl špatný. Doufal jsem, že stihnu nabrat nějaké síly. Naštěstí se to podařilo a ukázali jsme, na co máme. Rozhodně jsem si dneska spravil náladu," řekl Polívka.

"Ondra je skvělý parťák. Před jízdou i před kombi jsem dneska byla hodně nervózní, ale naštěstí je to s ním v pohodě, dost mě uklidňoval. A vyšlo nám to, je to super," doplnila Přibylová, pro kterou bylo káhirské stříbro druhým umístěním na pohárových stupních. V loňské sezoně ovládla s Kufem štafetu na SP v Sofii.