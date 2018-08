Abraham i po nevydařeném tréninku pomýšlí v Brně na bod.

Až na předposledním pětadvacátém místě skončil v tréninku třídy MotoGP před nedělním závode mistrovství světa silničních motocyklů v Brně český jezdec Karel Abraham. Navzdory dnešnímu neúspěchu neztrácí osmadvacetiletý závodník optimismus. Věří v zisk alespoň jednoho bodu za patnácté místo.

"Tenhle můj cíl stále platí. Pokud se mi to podaří, tak to budu považovat vzhledem k letošním výsledkům za úspěch. Samozřejmě dnešní pětadvacáté místo není dobré. Jsem ale ve skupině, která je vyrovnaná s malými časovými rozdíly. Vím, že urvat bod bude na základě výsledků z této sezony nesmírně složité. Jsem si vědom toho, že mě čeká velmi těžký boj," řekl novinářům Abraham.

Na jeho horším čase se podepsala skutečnost, že šetřil ve vedru pneumatiky na sobotní kvalifikaci. Stále řeší volbu obutí motocyklu na nedělní závod. "Dát měkké pneumatiky může znamenat, že ke konci bude motocykl odpadávat. Když bude takové počasí a vedro, tak není co riskovat. Všechno bude jasně dané. Pokud by náhodou pršelo jako loni, tak to bude těžké. Patent na to nikdo nemá," tvrdí Abraham, který vidí za příčinou slabších výsledků v této sezoně i motocykl.

"Před rokem jsem v prvním suchém tréninku zajel kolo za minutu a padesát sedm sekund. V týmu říkám, že bych si nejraději vzal zpět loňskou motorku, která byla lepší," myslí si Abraham, který by se měl po závodním víkendu přiblížit k jednání o smlouvě s novým týmem na příští sezonu. "Zatím záležitost nikam nepokročila. Jen jsme se pozdravili. A řekli si, že se sejdeme. Takže momentálně nic nového," poznamenal Abraham, jenž si zvyká na současná velká vedra.

"Proti horku se nedá dělat vůbec nic. Musím se zakousnout a vydržet. Jedinou cestou je v podobných podmínkách trénovat, což samozřejmě pomůže," řekl český jezdec, který nechtěl současné podmínky Brně porovnávat s jinými okruhu. "Například v Barceloně bývá hrozné horko. Nemohu to ale takto srovnávat s Brnem. V Itálii dělá neplechu kromě vedra i sůl z moře. V Malajsii je to hnus, co se týče počasí," dodal Abraham.