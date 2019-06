Abraham odstartuje z šesté řady, předčil i Rossiho

Karel Abraham odstartuje do nedělní Velké ceny Itálie silničních motocyklů z šesté řady. Český jezdec obsadil v kvalifikaci třídy MotoGP 16. místo, když předčil například slavného italského šampiona Valentina Rossiho.

Do druhé části kvalifikace, v níž se bojuje o pole position, nepostoupili ani čeští závodníci v nejslabší kubatuře Moto3. Jakub Kornfeil byl dvacátý a vyjede ze sedmé řady, Filip Salač bude po 29. místě stát na startovním roštu ještě o tři řady dál.

V MotoGP byl v kvalifikaci nejrychlejší úřadující světový šampion Marc Márquez. Španělský lídr průběžného pořadí vylepšil rekord kola a na druhé místo odsunul Francouze Fabia Quartarara. Domácí hvězda Rossi, jenž vloni vybojoval pole position, překvapivě nepostoupil z první části kvalifikace a do závodu odstartuje o dvě místa za Abrahamem.

V dopoledním posledním tréninku se blýskl Andrea Dovizioso novým rychlostním rekordem v historii MotoGP, na trati se řítil rychlostí 356,7 km/h. Vlastní nejlepší výkon, který předvedl vloni v závodě rovněž v Mugellu, překonal o 0,2 km/h. V odpolední kvalifikaci se mu ale tolik nedařilo a obsadil deváté místo.

V Moto3 si nejvýhodnější startovní pozici vybojoval Ital Tony Arbolino. Kornfeil odstartuje ze sedmé řady stejně jako před dvěma týdny v Le Mans, kdy měl na 21. místě nejhorší výchozí postavení v sezoně.

"Znova jsme nepostoupili, takže je to velké zklamání. Do kvalifikace jsme si věřili, že konečně prolomíme ta špatná umístění," uvedl Kornfeil. "Je to škoda, protože ve třetím volném tréninku motorka fungovala skvěle. Měli jsme dobrý plán použití pneumatik, ale bohužel špatnou strategii. Dvakrát jsem jel úplně sám, což je na tak dlouhé trati velký problém. Každopádně máme dobře nastavenou motorku, takže se moc těším na závod. Bude to velká loterie jako vždycky v Mugellu," dodal český jezdec. Ve Francii navzdory nepovedené kvalifikaci vybojoval v závodě deváté místo.