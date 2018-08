Abraham: Vždy to jde lépe, ale momentálně jsem asi na limitu

Motocyklový jezdec Karel Abraham před domácí Velkou cenou České republiky v Brně doufal, že se mu potřetí v sezoně podaří bodovat. Nakonec i na Masarykově okruhu zůstal mimo elitní patnáctku, dojel osmnáctý a na kontě má nadále jen čtyři body v hodnocení mistrovství světa MotoGP. Za stávajících podmínek je to však podle všeho maximum možného, s modelem Ducati 2016 na lepší výsledky za normálních podmínek pomýšlet nemůže.

"Jestli jsem spokojený, nebo ne? Docela těžká otázka. Byli jsme 41 vteřin za prvním, což není až taková tragédie. Ale s 18. místem - ještě tam několik lidí popadalo - spokojený nejsem," řekl Abraham. Byl rád alespoň za to, že dojel do cíle. "A že jsme jeli relativně kvalitní a hlavně stabilní časy. To je dobré. Neporazili jsme sice moc lidí, ale ty, kteří měli být za mnou, za mnou skutečně byli," podotkl osmadvacetiletý jezdec.

I v Brně se potvrdilo, že pokud soupeři dojedou do cíle a na trati se nestane nic mimořádného, šanci na body moc nemá. "Jsem zastáncem toho, že jezdec vždy může jet trochu lépe. Nechci proto říkat, že to z mé strany v žádném případě lépe nešlo. Vždy to jde. Bohužel si ale nemyslím, že to moc jde. Limitu jsme blízko," řekl Abraham.

Vymlouvat se jen na techniku ale nechtěl. "Na jednu stranu si člověk říká, že to moc lépe nešlo, na druhou to nikoho včetně mě nezajímá. Chci mít co nejlepší výsledky a po projetí cíle být vepředu. Na pozicích, na které mám a na kterých jsem částečně dokázal jezdit minulý rok. Získávat body, a když je dobrý den, tak být třeba v desítce," uvedl Abraham, jenž před rokem nasbíral v sezoně 32 bodů.

Abraham momentálně jedná o další budoucnosti. Je jisté, že za španělský tým manažera Angela Nieta již jezdit nebude. Rád by pokračoval v MotoGP a je v kontaktu s týmem Reale Avintia Racing. Podle některých zpráv by měl být hlavním kandidátem na poslední volné místo v MS v královské kategorii pro příští rok.

"Jednáme skoro každý den a jsou to dlouhá jednání. Řešíme, co a jak, ale zatím ještě pořád není nic jasného. Vypadá to hezky a nadějně, ale není nic podepsaného, ani pevně domluveného, ani jsme si neplácli," řekl Abraham. Před případnou dohodou chce mít jistotu, že se nebude opakovat situace z letošního roku, kdy má špatný motocykl. "Aby se nestalo, že podepíšeme něco a pak dostaneme materiál, se kterým budeme jezdit podobně jako letos. Byla by to ohromná škoda a myslím, že už nenávratná akce," dodal Abraham.