Brno chce okruh opravit za 20 milionů korun, pořadatelé ale žádají pětkrát víc

Dílčí úpravy Masarykova okruhu s náklady do 20 milionů korun. Takový návrh chce dát Brno a Jihomoravský kraj promotérské společnosti Dorna, aby se mohly příští rok uskutečnit v Brně závody Grand Prix silničních motocyklů. Dorna požaduje kompletní opravu za 100 milionů. Není tak jasné, zda návrh na menší částku přijme a jestli město a kraj i tak budou mít peníze. V pondělí to řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní se musí rozhodnout v řádu dnů, jinak je možné, že Dorna obsadí volný termín pro Brno jiným zájemcem.

Minulý týden byl zveřejněn kalendář mistrovství světa na příští rok, ale Brno v něm chybí. Tradiční termín na začátku srpna zatím zůstal volný. "Dorna požaduje kompletní opravu okruhu za 100 milionů korun. Shodli jsme se i se zástupci kraje, že tyto peníze nemůžeme vynaložit z městského ani krajského rozpočtu," uvedla Vaňková.

Zástupci proto jednají s Automotodromem jakožto vlastníkem okruhu o vymezení nezbytně nutných oprav. "Předpokládám, že by mohly být do 20 milionů korun. Následně budeme jednat s Dornou. Nevíme, jestli s tím bude souhlasit. A musím přiznat, že ani nejsme stoprocentně rozhodnutí, že tuto nižší částku budeme schopní z úrovně města a kraje zaplatit," řekla Vaňková s ohledem na ekonomické dopady pandemie koronaviru do rozpočtu kraje i města. Jen letos mělo město propad kolem 1,5 miliardy, kraj miliardu.

Brněnská Velká cena je dlouhodobě v ohrožení

Velká cena v Brně byla v uplynulých letech opakovaně v ohrožení. Hlavním důvodem byla její ztrátovost vlivem zalistovacího poplatku, který v posledních sezonách překročil 100 milionů korun. Spolek kraje a města měl jako pořadatel smlouvu na pět ročníků, letos se mělo jet popáté původně za poplatek 120 milionů.

Kvůli koronaviru ale nemohli na akci diváci, a proto se zástupci spolku dohodli s Dornou, že se letos závody bez diváků pojedou za jeden milion eur (asi 27 milionů Kč) a ročník s diváky bude příští rok stát šest milionů eur (asi 162 milionů Kč). Na oba ročníky město i kraj shodně schválily příspěvek po 60 milionech. Stát by měl na obě akce dát 85 milionů.

Pokud by spolek nenašel s Dornou kompromis a promotér MS požadoval peníze, věc by dostali na stůl právníci. "Je to poměrně složitý právní problém. Máme s Dornou dodatek a závazky mají obě strany. Právníci by museli vytvořit rozbory s tím, jaké závazky jsme povinni platit," řekla Vaňková. Jako možnost připouští i to, že by se muselo zaplatit za závody, které by se neuskutečnily. V takovém případě by ale podle Vaňkové musel jít spolek do insolvence.