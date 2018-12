Brno dá 4,7 milionu korun na pokrytí ztráty letošní Grand Prix

Brno dá 4,7 milionu korun na pokrytí ztráty letošní motocyklové Grand Prix na Masarykově okruhu. Schválili to dnes zastupitelé. Ztráta přesáhla 31 milionů korun. Dalších 9,4 milionu by měl dát kraj, krajské zastupitelstvo o tom rozhodne ve čtvrtek. Zbylých více než 17 milionů žádá pořadatelský spolek kraje a města od ministerstva školství. Ministerstvo ale nepočítá s tím, že by peníze poskytlo.

Závody se uskutečnily v srpnu. Město na ně dalo 10 milionů, 20 milionů vyčlenil kraj a ministerstvo poskytlo 39 milionů. Ze vstupného se vybralo 70 milionů. Náklady akce ale činily 170 milionů, takže 31 milionů chybí.

Město a kraj se dohodly, že každý přispěje poměrnou částí na pokrytí ztráty a ke stejnému kroku vyzvalo ministerstvo s požadavkem na více než 17 milionů. Ministerstvo ale uvedlo, že výši dotace pro rok 2018 nelze po uzavření dotačního řízení změnit.

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) k tomu řekla, že pořadatelé nechtějí po ministerstvu změnit výši dotace, ale zaslat vyrovnávací platbu, což je něco jiného. Proto bude čekat na vyjádření ministerstva a také hledat jiné cesty, jak ztrátu uhradit. V minulosti už řekla, že by to v nejhorším případě musely pokrýt rozpočty města a kraje.

Spolek v minulosti zároveň podal žalobu na ministerstvo kvůli snížení dotace, protože po něm žádal na letošní závody 100 milionů, ale nakonec dostal jen 39 milionů. Vaňková už dříve mluvila o tom, že by žalobu raději stáhla a dosáhla s ministerstvem smírčího řešení. Spolek podal žalobu ještě za minulého primátora Petra Vokřála (ANO).

Další ročník Velké ceny se na Masarykově okruhu uskuteční od 2. do 4. srpna. Půjde o čtvrtý ročník pořádaný spolkem, přičemž s promotérem závodů mistrovství světa Dornou má dohodu na pět ročníků. Na počátku prosince začal spolek prodávat vstupenky.