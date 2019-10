Correa po tragické nehodě: Nenapadne Vás, že se to může stát

Poslední srpnový den se stal osudným pro nadějného francouzského pilota Antoine Huberta. Jezdec formule 2 při závodu ve Spa nepřežil střet s Juanem Manuelem Correou, který do jeho vozu narazil v rychlosti kolem 270 km/h. Correu odvezli záchranáři do nemocnice v kritickém stavu, hrozila amputace nohy. Američan je několik týdnů po tragické nehodě z nejhoršího venku a poprvé se vyjádřil k nešťastné události.

Pět týdnů po nehodě prodělal syndrom akutní dechové tísně, díky kterému musel být dva týdny v umělém spánku. Operace nohy trvala doktorům sedmnáct hodin, nakonec se končetinu podařilo zachránit. Correa více než dva měsíce po osudném závodu poprvé veřejně promluvil, z nemocnice. Jeho stav je stabilizovaný, měl by být v pořádku, nicméně není jisté, zda si z hrůzostrašné nehody neodnese trvalé následky.

"Ještě jsem to neřekl veřejně, ale chci vyjádřit svou nejhlubší soustrast rodině Huberta. Byl to velký šok pro každého, že došlo k takovéto nehodě. Dokud se to nestane, tak vás nikdy nenapadne, že se něco takového může stát, a zejména ne tobě,"vyjádřil se mladý jezdec k nehodě na svém instagramovém účtu.

"Jsem vděčný, že jsem tady, i když mám dlouhou cestu k uzdravení a je stále nejisté, jestli se někdy zotavím na sto procent. Jsem vděčný za život a jsem vděčný lidem, kteří se mnou v uplynulých pěti týdnech byli. Jsem opravdu vděčný své rodině za podporu v posledních několik týdnech. Bez nich bych to nezvládl," pokračoval v upřímné zpovědi pilot formule 2.

"Změnilo to můj život, způsob, jakým vidím věci, způsob, jakým přemýšlím o životě a obecně o všem," svěřil se dvacetiletý rodák z Quita. Před nehodou jezdil za tým Charouz Racing System, na okruhu startoval dvanáctkrát, stupně vítězů prozatím neokusil. Jak to bude vypadat s jeho dalším působením v motosportu je nejisté.