Alonso se loučí s F1, na konci sezony seriál opustí

Španělský pilot Fernando Alonso ukončí po sezoně kariéru ve formuli 1. Sedmatřicetiletý mistr světa z let 2005 a 2006, který letos jezdí za McLaren a v průběžném pořadí šampionátu je devátý, chce najít novou výzvu. Podle spekulací by měl zamířit do americké závodní série IndyCar.

"Rozhodl jsem se už před několika měsíci, ale musím poděkovat Chasi Careymu (šéf seriálu formule 1) a spoustě dalších, kteří se mě snažili přemluvit, abych si to rozmyslel," řekl Alonso. "Po sedmnácti sezonách v tomhle krásném sportu přišel čas na změnu. Ve formuli jsem si užil každou minutu a uvidíme, co přinese budoucnost," dodal.

"Prožívám jedno z nejkrásnějších období v životě, ale rád bych se vydal za nějakým novým dobrodružstvím. Nové výzvy jsou doslova za rohem," přidal Alonso, který by mohl zamířit do americké série IndyCar, aby mohl zaútočit na zisk tzv. trojkoruny motoristického sportu - tedy triumf ve Velké ceně Monaka formule 1, vítězství ve 24 hodin v Le Mans a 500 mil v Indianapolis.

Závod v Monaku Alonso vyhrál v letech 2006 a 2007, v Le Mans triumfoval loni a k prestižní metě mu chybí už jen vítězství v Indianapolis. Bývalý pilot Minardi, Renaultu nebo Ferrari se může stát teprve druhým jezdcem, který by trojkorunu získal. Dosud to dokázal pouze Brit Graham Hill.

Alonso přišel do formule 1 v roce 2001 a o čtyři roky později se stal nejmladším mistrem světa v historii. Třikrát obsadil v konečném pořadí šampionátu druhé místo, na kontě má 32 vítězných Velkých cen a v 97 závodech se umístil na stupních vítězů.

"Fernando je jedním z nejlepších jezdců své generace a obohatil už tak bohatou historii formule 1," řekl šéf McLarenu Zak Brown. "Každý člověk někdy potřebuje udělat změnu a Fernando se rozhodl to udělat na konci sezony. Respektujeme to, přestože jsme přesvědčení, že má životní formu. Ale i díky jeho otevřenému přístupu jsme se na to mohli připravit," dodal.