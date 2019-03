Charles Leclerc z Ferrari ovládl svou první kvalifikaci

Kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a poprvé v kariéře odstartuje do závodu z prvního místa. Druhý skončil jeho týmový kolega Sebastian Vettel a potvrdil zlepšení výkonu vozů italské stáje oproti úvodnímu závodu sezony v Austrálii, kde skončily mimo stupně vítězů.

Ferrari přijelo do Bahrajnu s vylepšenými monoposty a od pátečních tréninků bylo výrazně rychlejší než soupeři. Leclerc, jehož dosavadním maximem na startovním roštu bylo páté místo, si dnes nakonec pro první pole position v kariéře dojel v rekordním čase 1:27,866.

"Mám obrovskou radost. Minule jsem udělal několik chyb v poslední části kvalifikace, takže teď jsem si dal obzvlášť záležet, aby se to neopakovalo," řekl Leclerc, který se ve věku 21 let, dva měsíce a 11 dní stal druhým nejmladším vítězem kvalifikace ve formuli. Rekord patří Vettelovi, který si v roce 2008 v Itálii dojel pro pole position ve věku 21 let, pět měsíců a 150 dní.

Čtyřnásobný mistr světa a vítěz posledních dvou ročníků nočního závodu v Sáchiru Vettel zaostal za Leclercem o tři desetiny. "Možná jsem ve druhém sektoru jel příliš opatrně. Ale Charles odvedl fantastický výkon a hlavní je, že jsme zlepšili výkon. Takže dobrá práce," citovala Vettela BBC.

Na třetí příčce skončil se ztrátou 324 tisícin sekundy úřadující mistr světa Lewis Hamilton a hned za ním dojel jeho týmový kolega z Mercedesu a vítěz prvního závodu sezony Valtteri Bottas. "Důležitější je, jak to dopadne zítra. Nic jim nedáme zadarmo a budeme bojovat. Proto je důležité, že se tady zlepšujeme," připomněl Hamilton, že v trénincích ztrácely mercedesy na Ferrari zhruba sekundu.

Nedělní závod v Sáchiru odstartuje v 17:00.