Divný konec sexy dívek v F1. Příště zakážeme roztleskávačky?

Pro mnoho fanoušků to byl poslední důvod, proč ještě závody formule 1 vůbec sledovat. Slavný seriál soubojů nejrychlejších vozů světa totiž v minulých letech provázela kritika, že ryzí soupeření v umění pilotů nahrazují čachry s technikou i všemožnými svazujícími opatřeními. Proto se diváci mohli vždy kochat alespoň pohledem na takzvané grid girls, spoře oděné dívky, které doprovázely piloty na startovním roštu. I tahle potěcha pro oko mužského fanouška je teď ale pryč. Nové vedení formule 1 tradici zrušilo.



"Máme pocit, že tento zvyk neodpovídá hodnotám naší značky a je v protikladu se společenskými normami dnešní doby. Nemyslíme si, že tato praxe je pro formuli 1 vhodná," uvedl ve vysvětlujícím prohlášení amerických vlastníků marketingový šéf seriálu Sean Bratches. Drtivá část fanouškovské veřejnosti i samotných jezdců však nad rozhodnutím kroutí hlavou.



K formuli (a motoristickým závodům obecně) hezké dívky v oblečení zdůrazňujícím jejich přednosti vždy patřily stejně neodmyslitelně jako volant a řev motorů. "Byla by škoda, kdyby z roštu zmizely," říkal německý pilot Nico Hülkenberg. Jenže přání většiny pilotů zůstalo nevyslyšené.



Zároveň se tak nabízí otázka, co přijde dál. Zrušíme pro jistotu i oblíbené roztleskávačky na zimních stadionech při hokeji? Převlékneme atletky z tíleček do kombinéz? Nebo co vlastně je tou společenskou normou dnešní doby, kvůli které musejí dívky ze startovního roštu formulových závodů po desetiletích zmizet?



Naštvaní fanoušci na internetu mluví o feministickém šílenství, které v posledních letech nesmyslně boří zažité pořádky. Na Twitteru se k celé kauze vyjádřila Lucy Stokes, jedna z grid girls. "Svou práci miluju. Jsem respektovaná a dobře placená, můžu hrdě reprezentovat tým, pro který pracuji. Není správné, aby kdokoliv, natož pak feministky, soudil naši práci. Formule dává zaměstnání spoustě žen, takže kde je pak ta zmiňovaná rovnost a posílení ženského postavení?" podivovala se Stokes nad rozhodnutím motoristických šéfů.



To už je ale zjevně nezvratné a svět rychlých vozů si bude muset zvykat na nové pořádky. Pořádky, které jsou dost nepochopitelné, a formule kvůli nim ztratí další kouzlo. Jako kdyby nestačilo, že Velké ceny pro diváky už teď mnohdy nabízí dvouhodinovou nudu se zhruba třemi předjížděcími manévry za celý závod. Od nové sezony mužským fanouškům (kterých je drtivá většina) odpadne další důvod, proč si souboje Hamiltona, Vettela a spol. pustit.



Reakce samotných dívek přitom dokládá, že samy o něco takového rozhodně nestály. Zvrácený trend je však neúprosný. A na internetu už kolují i vtipné koláže, jak by to mohlo pokračovat dál...