Ecclestone perlí: Tři šampionáty, diktatura i uctívání Putina.

Bernie Ecclestone už sice nevlastní gigant Formule 1, s královnou motosportu však jeho jméno zůstane spjaté navždy. Bývalý britský pilot a především obchodník nesedí na vavřínech, přiznává víc práce, než za dob šéfování. Téměř devadesátiletý miliardář se dodnes vyjadřuje k situaci na okruhu ale i mimo něj. Naposledy o sobě dal vědět kontroverzním výrokem o Putinovi.

Ruský prezident má mnoho zarytých zastánců, stejně tak i odpůrců. Jsou tací, kteří Putina obdivují téměř bezmezně, mezi ně se ve svém posledním rozhovoru pro The Times zařadil i Ecclestone. "Kdyby měl někdo kulomet a byl připraven střílet na Putina, postavil bych se před něj, protože je to dobrý chlap. Nikdy neudělal nic, co by nebylo dobré pro lidi, objasnil svůj obdiv osmaosmdesátiletý bývalý vládce formule 1.

A není to jediný komentář, nad kterým mnozí kroutí hlavou. Chtěl bych, aby vládl Evropě. Nemáme nikoho, takže by to nemohlo být horší," vysvětluje Ecclestone svůj názor. "Nejsem zastáncem demokracie. Potřebujete diktátora. Jako diktátor říkáte: ‚To je to, co se bude dělat," pokračuje obdivovatel ruského prezidenta.

Omluva za velebení Hitlera

Svůj politický názor vyjádřil již poněkolikáté a vždy se proti němu zvedla vlna nevoli. Ecclestone svými kontroverzními výroky proslul i za dob, kdy vládl Formuli 1. Před deseti lety se omlouvat za svá slova o Hitlerovi. "Je hrozné to říct, ale Hitler uměl vzít věci do ruky, dokázal ovládat masy lidí," byla slova z úst mocného muže, která zvedla ze židlí miliony lidí po celém světě.

Bývalý první muž formule 1 je známým propagátorem diktatury. "Dobrý diktátor je pro každou zemi lepší než demokrat. A kdybych se já nechoval jako diktátor, pak F1 není tam, kde je dnes," dodal muž, který udělal z amatérsky vyhlížejícího sportu mašinerii na finance, královskou podívanou. Angličan se zapsal do obchodní historie jako jeden z nejvlivnějších obchodníků, tvrdý vládce, jenž nevyjednává. Pro kontroverzní výroky nikdy nešel daleko, proto nikdy nebyl všeobecně oblíbeným.

Nezůstane na kameni kámen

"Celkově bych překopal F1, udělal bych tři šampionáty," svěřil se nedávno Ecclestone a zároveň přednesl sáhodlouhý seznam změn, které by provedl, kdyby měl neomezenou moc. Jedni nápad kvitovali jako zajímavý, druzí si klepali na čelo. Asi jako po každém výroku Ecclestona.