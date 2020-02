Hamilton bude atakovat rekordy, Mercedes představil nový vůz

Mistrovská stáj formule 1 Mercedes v pátek na okruhu v Silverstonu představila nový vůz, se kterým bude v nadcházející sezoně Lewis Hamilton útočit na rekordy Michaela Schumachera. Ziskem sedmého titulu může vyrovnat maximum německé legendy a může také překonat jeho 91 vítězství a 155 medailových umístění. Pětatřicetiletý Brit jich má na kontě 84, respektive 151.

"Mnoho měsíců se na tom autě pracovalo a dnes poprvé roztáhneme křídla. Užívám si to, ale v tomto okamžiku ještě žádný tlak necítím," konstatoval Hamilton při prezentaci vozu s označením W11 a novým lakováním, na kterém ale opět převažuje stříbrná barva.

