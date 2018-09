Hamilton ovládl závod v Monze a zvýšil náskok v čele formule 1

Velkou cenu Itálie formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu. Britský obhájce titulu tak sedm závodů před koncem mistrovství světa zvýšil náskok v čele průběžného pořadí před Sebastianem Vettelem na 30 bodů. Německý pilot Ferrari po kolizi z prvního kola obsadil až čtvrté místo.

Zklamání italské stáje na domácím okruhu v Monze ještě zvýraznil Kimi Räikkönen, který po startu z pole position dlouho vedl, ale osm kol před koncem už na opotřebovaných pneumatikách nedokázal odrazit Hamiltonův útok. Finský pilot skončil druhý a promarnil šanci na první triumf od roku 2013.

"Rychlost jsem měl dobrou, ale jak mi odešly zadní gumy, byla to prohraná bitva," posteskl si Räikkönen, který si tak připsal poněkud hořké jubilejní 100. umístění na stupních vítězů. "Snažil jsem se, ale nešlo to. Jakmile jsme přišli o zadní gumy, bylo po závodě," dodal.

Vettel odstartoval z druhého místa, ale ve druhé zatáčce nezvládl souboj s Hamiltonem. Jeho vůz se roztočil a německý pilot se propadl až na předposlední místo. Vettel tak zaznamenal výraznou ztrátu v boji o titul a Ferrari prodloužilo čekání na triumf v Monze, kde naposledy vyhrálo v roce 2010.

"Lewis se mě snažil předjet zvenku a nenechal mi tam moc místa. Ironické na tom je, že jsem hodiny dostal já," uvedl Vettel. "Bylo to proti všem fyzikálním zákonům, aby se roztočilo auto ve vnitřní stopě," přidal šéf Mercedesu Toto Wolff.

"Dostat se před Vettela byl můj první cíl. A jak se potom ukázalo, byl to rozhodující moment," dodal k incidentu Hamilton. "Najednou jsem už nebyl tolik pod tlakem a mohl jsem se soustředit na souboj s Kimim," dodal.

Na trať poté i kvůli dalším kolizím vyjel safety car, což se v prvním kole stalo naposledy před osmi lety. Závodit se začalo ve čtvrtém kole a Hamilton hned po restartu úspěšně zaútočil na Räikkönena, který si však o několik okamžiků později vzal vedení zpět.

Poté se pořadí změnilo až po zastávce finského pilota v boxech v 21. kole a vrátil se na třetím místě za Hamiltonem a druhým mercedesem Valtteriho Bottase. Hamilton však potřebný náskok nenajel a po výměně gum o sedm kol později se propadl s pětisekundovou ztrátou na třetí místo.

Mercedes však obětoval Bottase, který na prvním místě dostal za úkol brzdit druhého Räikkönena. Strategie se mistrovské stáji vyplatila, protože Hamilton stáhl ztrátu pod jednu sekundu a v 45. kole, kdy se pilot Ferrari na opotřebovaných gumách nedokázal bránit, se dostal na první místo.

Třetí místo na trati původně obsadil Max Verstappen, ale jezdec Red Bullu dostal pětisekundový trest za příliš ostrý souboj s Bottasem a klesl na pátou pozici. Finský jezdec Mercedesu se díky tomu posunul na stupně vítězů a Vettel si polepšil na čtvrté místo.

"Nakonec jsem zachránil docela dost bodů. Sice jsme jich i tak dost ztratili, ale není to konec světa. Důležité je, že máme rychlé auto, takže by nemělo trvat dlouho ztrátu zase smazat," prohlásil Vettel. "Ale mrzí mě to hlavně kvůli fanouškům," dodal.