Keenu, můžeme! Hamilton chce k filmu, mušku má přesnou.

Pokud zrovna nevyhrává tituly mistra světa, má šestinásobný šampion formule 1 rozličné záliby. Zkoušel prorazit ve světě hudby, fušuje do řemesla hercům. Pomoci k vysněné roli v akčním filmu by mu mohla i dovednost, se kterou se pochlubil. A že mu to pálí!

Sezóna královské disciplíny motosportu startuje v půlce února Velkou cenou Austrálie. Britský jezdec si brousí zuby na sedmý titul mistra světa, čímž by dohnal legendárního Michaela Schumachera. V zimní přestávce však trénuje, aby si splnil další ze svých snů.

Pětatřicetiletý pilot stáje Mercedes by si rád zahrál v pořádné střílečce, proto se chopil zbraně a předvedl své umění na střelnici. Na té, kde trénuje i hollywoodská hvězda Keanu Reeves, známý spíš jako fiktivní postava "Neo" ze ságy Matrix.

"Jsem nadšený, chci se s Vámi podělit o něco, na čem teď pracuji. Vždy jsem miloval akční filmy a snil jsem, že si v některém zahraji. Jsem na místě, kde Keenu Reeves trénuje na své filmy, takže jsem se rozhodl začít také s tréninkem a poprat se tak o svou první filmovou roli. Tohle je první den a užívám si skvělou zábavu v bezpečném a profesionálním prostředí," svěřil se Hamilton na svém instagramovém účtu.

V přiloženém videu mohou fanoušci posoudit, zda má britský pilot šanci prorazit na zlatém plátně. Hamilton tasil zbraň a do terčů vyprázdnil zásobník. Následně se rozhodl vyzkoušet silnější kalibr a sáhl po útočné pušce. A opět se nemýlil. "Keenu, zavolej mi. Jsem připraven," vyzval Hamilton sebevědomě hereckou ikonu.

S natáčením však britský jezdec už drobnou zkušenost má. Podílel se na dokumentu nazvaném "Ti, kdo mění svět," kde pod taktovkou Arnolda Schwarzeneggera hovořil o své veganské zkušenosti. Hamilton je zarytým odpůrcem živočišné stravy a nabádá své fanoušky k přísnému dodržování zdravého a ekologického životního stylu.

Uvidíme, zda se objeví po boku dalších hvězd. Třeba právě vedle Reevese.