Leclerc v izolaci: pět hodin v kokpitu či studování historie Ferrari

Pilot formule 1 Charles Leclerc se při pauze zaviněné pandemií koronaviru přesunul ze skutečných okruhů na virtuální a sám sebe překvapil, jak ho online závody baví. Dokonce se jim nyní věnuje asi pět hodin denně a ve zbývajícím volném čase se zdokonaluje ve hře na klavír a na kytaru.

Nová sezona formule 1 měla začít v polovině března, ale úvodní závod v Austrálii byl stejně jako Velká cena Monaka zrušen. Sedm následujících Grand Prix bylo odloženo a stejný osud podle všeho potká také červnovou Velkou cenu Francie i srpnovou Velkou cenu Belgie.

Podle provizorního kalendáře by se mohlo začít až začátkem července v Rakousku, ale Leclerc nezahálí. Kromě tréninku se začal věnovat i online závodění, kvůli kterému si dokonce na hraní pořídil profesionální závodní kokpit. "Nikdy jsem ho neměl, ale je to docela dobrý trénink. Trávím teď u toho asi pět hodin denně," řekl dvaadvacetiletý pilot v rozhovoru pro server BBC.

Leclerc vyhrál poslední čtyři virtuální závody, kterých se zúčastnil, a o víkendu při jednom z nich pomohl vybrat 60 tisíc liber (asi 1,9 milionu korun) na boj s koronavirem. "Je to především zábava, ale některé závody - třeba jako ty, co se jedou pod oficiální organizací formule 1 - bereme velmi vážně," přidal Leclerc.

Monacký pilot se na virtuálních tratích potkává například s kamarády a soupeři z formule Alexem Albonem a Georgem Russellem. Mezi jeho další soupeře patří například fotbalový brankář Thibaut Courtois z Realu Madrid nebo golfista Ian Poulter.

"Sice to beru jako trénink, ale především se snažím pobavit lidi. Musí být zavření doma, a když je rozesměju, tak je to skvělé," uvedl Leclerc. "Sám to vidím na mámě, bratrech a přátelích tady v Monaku, že není snadné být jen doma a nemít co dělat. A zatím mám od fanoušků skvělé reakce," přidal.

Ve zbývajícím volném čase se Leclerc věnuje rodině, ale také koníčkům, na které během normální sezony není tolik času. "Učím se vařit, ale pořád mi to vůbec nejde. Takže se nepouštím do žádných větších akcí a dělám jen kuře a těstoviny," prohlásil.

"Taky hraju na kytaru a klavír, ale ani to mi zatím moc nejde. A mám rozečtených několik knížek o historii Ferrari," přidal Leclerc, který doufá, že nová sezona se skutečně rozjede v červenci v Rakousku. "Všichni za sebou budeme mít dlouhou pauzu bez ježdění a pak najednou půjdeme rovnou do tréninků, kvalifikace a závodu," uvedl.

Z bezpečnostních důvodů se velmi pravděpodobně bude závodit bez diváků, ale Leclerc to respektuje. "Bude to zvláštní, ale i tak se těším," uvedl. "Bude to lepší než nic. Navíc zdraví je na prvním místě a lidi se snad budou bavit i u televizí," prohlásil.

Že by zkrácená sezona znehodnotila mistrovský titul, to si Leclerc nemyslí. "I kdyby se jelo jen osm závodů, tak bude favoritem Lewis (Hamilton) a Mercedes. Myslím, že se naopak bude na trati víc riskovat, ať už co se týká strategií, tak i předjíždění," řekl Leclerc.