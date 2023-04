Mistr světa ve formule 1 Verstappen o sprintech: prostě to celé zrušte

Dvojnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen považuje sprinty za umělé zvyšování atraktivity a nejradši by je zrušil. Pilot Red Bullu to prohlásil po sobotním zkráceném závodě v Baku.

"Prostě to celé zrušte," řekl na tiskové konferenci Verstappen, který je fanouškem tradičního závodního víkendu se sobotní kvalifikací a nedělním závodem. "Měli bychom se vrátit k tomu, jak to bylo dřív," dodal.

"Spíš než na experimenty s uměle vytvořenou zábavou by se formule měla zaměřit na to, aby všechny týmy měly šanci zvítězit. O to by nám mělo jít na prvním místě," přidal šampion z let 2021 a 2022, jenž ve sprintu v Baku dojel třetí.

Verstappen je přesvědčený, že sprinty fanouškům extra zábavu nenabídnou. "Jasně, je to hektika, ale není to opravdové závodění. Spíš je to loterie. Myslím, že větší šanci na výhru máte ve Vegas v kasinu," prohlásil.

"Tohle je jen show. Samozřejmě i ta je důležitá, ale lepší by bylo, kdyby všechny vozy byly vyrovnané. Takhle to vypadá jak fotbalový zápas, ve kterém vedete 3:0 a najednou někdo řekne: A teď začínáme od 0:0," uvedl.

Vedení formule 1 zavedlo sprinty před dvěma lety a v této sezoně jich je v kalendáři šest. Na Velké ceně Ázerbájdžánu se sprint jel poprvé jako samostatný závod.

Sprinty dosud rozhodovaly i o postavení na startu v hlavním závodě, v Baku se však jelo podle nového formátu. Kvalifikace na nedělní Velkou cenu se uskutečnila už v pátek, zatímco kvalifikace sprintu se jela v sobotu před závodem.

"Abych řekl pravdu, tak tohle mě nebavilo. Mám radši, když je jedna kvalifikace, do které dáte úplně všechno," uvedl Verstappen. "Takže pátek jsem si užil, ale v sobotu jsem si říkal: Bože, další kvalifikace," dodal.