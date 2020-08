O víkendu se uskuteční další závod v Silverstonu

Formuli 1 o víkendu stejně jako minulý týden čeká závod na okruhu v Silverstonu. Jubilejní Velká cena k výročí 70 let F1 se ale pojede s měkčími sadami gum než Velká cena Británie, při níž se s obutím kol projevilo několik problémů.

Lewis Hamilton z Mercedesu si v neděli dojel pro výhru s prasklou levou přední pneumatikou a potíže s gumami měli také pilot Carlos Sainz ze stáje McLaren či Valtteri Bottas, kterého defekt dvě kola před koncem připravil o druhé místo. Jezdec mistrovského Mercedesu se nakonec po vynuceném přezutí musel spokojit až s jedenáctou příčkou.

Něco podobného by se nemělo v pátém závodě zkrácené sezony opakovat, protože výrobce Pirelli už dříve naplánoval, že výroční Velká cena se pojede na měkčích směsích. Dodavatel pneumatik také zdůraznil, že za sérií defektů bylo překročení životnosti gum, protože stáje kvůli zavedení safety caru o několik kol uspíšily plánované výměny pneumatik.

Ani prasklá pneumatika ale nepřipravila Hamiltona o vítězství a v neděli proto bude šestinásobný mistr světa na domácím okruhu útočit na čtvrté vítězství za sebou. Obhájce titulu ale očekává, že měkčí směsi gum spolu s očekávaným horkým počasím mu výrazně zkomplikují život.

"O stupeň měkčí gumy budou pro všechny velká výzva a budeme muset minimálně dvakrát do boxů," uvedl Hamilton, který vede průběžné pořadí mistrovství světa o třicet bodů před Bottasem. "Letošní auta jsou rychlejší, ale máme stejné gumy jako loni, takže bude hodně těžké se s tím vyrovnat," dodal.

Hamilton bude i tak hlavním favoritem

Nic to nemění na tom, že Hamilton do závodu vstoupí jako hlavní favorit. Pokud by navíc skončil na stupních vítězů, vyrovnal by rekord 155 pódiových umístění Michaela Schumachera. Na dohled má i další rekordy slavného pilota Ferrari - od maxima 91 vítězství dělí Hamiltona čtyři triumfy a v počtu titulů za ním zaostává o jeden.

Mercedes díky Hamiltonovu hattricku a Bottasovu vítězství v úvodním závodě sezony s přehledem ovládl všechny dosavadní Velké ceny. A soupeři se smiřují s tím, že na mistrovskou stáj nemají. "Možná někde stáhnete desetinu a řeknete si: 'OK, jsme blízko, ale ne dost blízko'," uvedl Max Verstappen z Red Bullu.

"Musíme být realisté. Jasně, můžeme o tom snít, můžeme doufat, ale spíš musíme stát nohama na zemi, protože to je jediná možnost, jak se posunout dopředu," přidal nizozemský pilot, který v nedělní Velké ceně Británie dojel druhý se ztrátou šesti sekund za Hamiltonem.

Na startu by neměl chybět Nico Hülkenberg. Německý navrátilec minulý týden na poslední chvíli nahradil v sestavě stáje Racing Point Sergia Péreze, který je v karanténě po pozitivním testu na koronavirus. Hülkenberg ale nakonec do Velké ceny Británie kvůli problémům s motorem ani neodstartoval.

Program Jubilejní Velké ceny v Silverstonu, kde mistrovství světa v roce 1950 odstartovalo, začnou pátečními tréninky. Sobotní kvalifikace odstartuje v 15 hodin, nedělní závod o deset minut později.