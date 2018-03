Obhájí Hamilton titul? Udělám pro to vše, jsem hladový, řekl

Nový ročník prestižní formule 1 se nezadržitelně blíží a fanoušci odpočítávají poslední hodiny do první Velké ceny. Premiérový závod hostí australské Melbourne, kde loni triumfoval německý pilot Sebastian Vettel. Zopakovat svůj úspěch se bude snažit i letos, největším favoritem je však podle odborníků obhájce titulu Lewis Hamilton. Ten měl nejdelší zimní přestávku za posledních deset let, díky níž se cítí stoprocentně připravený a těší se na další tvrdé bitvy.

Jedenadvacet okruhů, deset týmů a dvacet jezdců. To je program na letošní formuli 1. Fanoušci nejprestižnějšího motorsportu jsou zároveň zvědaví nejen na jednotlivé závody a výkony jejich pilotů, ale i na množství změn, které se v letošní sezoně objeví.

Tou jednoznačně největší bude absence "grid girls". Na startovním roštu už nebudeme mít možnost spatřit sličné dívky, které dodávaly celému seriálu na atraktivitě. Z vozů zase zmizí takzvané žraločí ploutve, naopak na nich přibude "svatozář" na ochranu hlavy. Změnily se i pravidla pro motory, stáje budou mít pro každý vůz k dispozici jen tři.

Příznivci tradičně spekulují i o nadcházejících vítězích jednotlivých Velkých cen. Naprosto největším favoritem je pro mnohé britský závodník Lewis Hamilton, jenž si loni připsal čtvrtý triumf v kariéře. Pokud uspěje i v nadcházejícím ročníku, vyrovná se na druhém místě historického pořadí pětinásobnému šampionovi z 50. let Juanu Manuelu Fangiovi. Více titulů už posbíral jen sedminásobný mistr Michael Schumacher.

K tomu, aby kýženého cíle dosáhl, by měla Hamiltonovi pomoci i uplynulá přestávka. Tu tentokrát absolvoval v nezvykle dlouhém časovém horizontu. "Bylo skvělé, že mi vedení dovolilo hodně času na dobití baterek. Minulá sezona byla jedna velká a dlouhá bitva, takže po odpočinku s rodinou se cítím skvěle," řekl rodák ze Stevenage.

Nevěděl, zda má smysl pokračovat

Třicetiletý Brit zároveň přiznal, že s jeho věkem už byla delší pauza zkrátka potřeba. "Myslím, že kdybych měl pauzu o měsíc kratší, necítil bych se tak dobře jako teď," uvedl.

Během oddechu si závodník Mercedesu vyzkoušel i jiné sporty. V Japonsku se postavil na snowboard, následně si zasurfoval na Havaji. Ani během dovolené však nedokázal zcela zapomenout na formuli. Někdy dokonce přemýšlel nad tím, zda má smysl v kariéře pokračovat. "Ptal jsem se sám sebe: Můžu se ještě zlepšit? Co teď? Jsem pořád dost hladový? Jakmile jsem ale zase začal naplno trénovat, měl jsem jasno," popsal čtyřnásobný mistr.

Ovládnout další ročník ale nebude mít Hamilton vůbec jednoduché, konkurence se ve formuli stále zvyšuje. "Každý rok je to těžší a to se mi líbí. Jsem rád, když je přede mnou obrovská hora a já ji musím zdolat. Fyzicky jsem na tom lépe, nabral jsem svaly a cítím se skvěle i psychicky. Ale čeká mě hodně náročné práce," podotkl.

Vettel? Největším soupeřem bude mladíček Verstappen

Za největšího soupeře přitom překvapivě nebere Sebastiana Vettela, s nímž loni bojoval o první místo. Větší šance dává zkušený borec talentovanému Maxovi Verstappenovi ze stáje Red Bull. "Myslím, že momentálně má Red Bull nejrychlejší auta. Max má navíc obrovský potenciál vítězit," pronesl o svém kolegovi.

"Já v jedenadvaceti ještě ani nebyl ve formuli, takže v tomhle už mě i většinu dalších překonal. Ale dokud do toho budu moci mluvit, tak udělám všechno pro to, aby nevyhrával. Lidem se to asi líbit nebude, ale proto jsme všichni tady. Abychom spolu soupeřili a bojovali proti sobě," má jasno závodník.

Nadcházející závody slibují velkou podívanou, už první závod v Melbourne, který se pojede již tento víkend, bude pořádně vyhrocený. Oslaví Lewis Hamilton další vítězství, nebo mu zbudou jen oči pro pláč?