OBRAZEM: Stáje formule 1 odhalily monoposty pro sezonu 2019

Další ročník formule 1 se kvapem blíží a jednotlivé stáje představily své monoposty. Nové vozy jsou už v zápřahu, jezdci se v nich prohání na předsezonní testovací jízdě v Barceloně. V jakých autech se jezdci ukáží na zahajovací Velké ceně Austrálie (17. 3.), se podívejte níže.

Svůj vůz odhalil a na šestý titul v řadě v Poháru konstruktérů bude chtít zaútočit Mercedes. Britský tým ponechal tradiční stříbrnou barvu, monopost nese jméno W10.

Mezi hlavní favority bude samozřejmě patřit celosvětově oblíbené Ferrari. Desetiletý půst italské stáje v týmové soutěži bude chtít italská přerušit s autem nesoucí název SF 90. Číslo devadesát má odkazovat na letošní devadesáté výročí stáje od založení.

Dalším v řadě, kdo bude chtít znepříjemnit život silným týmům, bude Red Bull. Rakouská stáj ukázala svým fanouškům tmavě modrý monopost s prvky žluté a červené.

The original matte is back 😉 Our racing look for 2019 📸👉 https://t.co/X0scpz8bXB #RB15 pic.twitter.com/Tf7jSKjJ9q - Red Bull Racing (@redbullracing) 18. února 2019

Čtvrté místo z loňska bude obhajovat Renault. Francouzská značka přišla s černo-žlutou kombinací a věří, že vůz pojmenovaný R.S. 19 by mohl prohnat ty nejlepší.

Renault F1 take the covers off the R.S.19 https://t.co/2iHoAmGrFw pic.twitter.com/25VSipXShz - Fantasy F1 Fun (@FantasyF1fun) 17. února 2019

Zajímavé vzezření dostal monopost Williamsu. K obvyklé modré a bílé přibyla jejich kombinace, čímž chce stáj naznačit jakési oživení do nadcházejícího ročníku.

Do Velké ceny Číny, která bude zároveň jubilejním tisícím závodem formule 1, vyrazí také monopost McLaren s vozem MCL 34. Britská stáj vsadila na oranžovou barvu, která se mísí s prvky modré.

McLaren have shown the MCL34! 😍



The team lays claim to the first pole position and victory in LCR, clocking in 9 wins since that day 🥇



Who will take the orange team to the next level in Season 6?#LCR6 #OneLegacy pic.twitter.com/KT5p4awCtU - Legacy Championship Racing (@LegacyF1League) 14. února 2019

Úplně prvním, kdo před začátkem závodění představil nový vůz, byla stáj Haas. Za poměrně mladou stáj bude jezdit Romain Grosjean a Kevin Magnussen, kteří se budou vozit v krásném, až nebezpečně černém, monopostu.

Naopak Toro Rosso příliš změn neudělalo a světu ukázalo monopost, jenž se z části skládá z loňského vozu Red Bullu.

Tým Alfa Romeo chce pokračovat ve zbarvení jejího předchůdce Sauberu, auto má tedy barvu bílou a částečně tmavě červenou. Zajímavostí je, že za italskou automobilku bude jezdit známý Fin Kimi Räikkönen.

Alfa Romeo officially launched their 2019 F1 car, the C38 https://t.co/jp7g0fmBud pic.twitter.com/FwiFaEFA60 - Fantasy F1 Fun (@FantasyF1fun) 18. února 2019

Jako poslední, ne však zajímavostí zbarvení, se divákům představil Racing Point. Stáj, jenž změnila jméno z Force India, bude jezdit v málo vídané růžové barvě, kterou doplní modrá.

Look at this beauty - our SportPesa Racing Point car!



Welcome @SportPesa - now it's time to #MakeItCount!

Our 2019 look is here! #WeAreReady #NewEra pic.twitter.com/ZfsyijL42o - SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) 13. února 2019

Kalendář formule 1 pro rok 2019 je velice nabitý. Jezdce čeká celkem jednadvacet Velkých cen, přičemž nejdříve se bude závodit v Austrálii a sezonu ukončí závod v Abú Zabí (1. 12.). Favoritem na zisk titulu je, stejně jako v předchozích letech, Brit Lewis Hamilton.