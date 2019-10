Plánované změny ve formuli 1: více závodů, finanční strop

Závody formule 1 čekají od roku 2021 velké změny technických a finančních pravidel, od kterých si Mezinárodní automobilová federace (FIA) a vedení F1 slibují zvýšení atraktivity seriálu mistrovství světa. Funkcionáři chystanou reformu, která by měla přinést napínavější souboje na okruzích, představili před nadcházející Grand Prix v Austinu.

Jednou z hlavních změn bude stanovení pevného finančního stropu, v jehož rámci budou smět stáje za sezonu utratit maximálně 175 milionů dolarů (čtyři miliardy korun). Nová budou i pravidla pro aerodynamiku monopostů a zavedení širších a odolnějších pneumatik.

Zástupci šampionátu počítají i s dalším rozšiřováním seriálu ze současných 21 závodů. Už v příštím roce by se měl počet Velkých cen zvýšit na 22, od roku 2021 by se mohlo mistrovství světa rozrůst až na 25 Grand Prix. Závodní týden by se v tom případě zkrátil ze současných čtyř dnů na tři, mediální den by se ze čtvrtka přesunul na pátek, který byl dosud vyhrazen jen tréninkům.

Změny pravidel ještě musejí schválit stáje. Současná kolektivní smlouva vyprší po nadcházející sezoně.