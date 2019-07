Politika i nenávist k jezdcům. Italové kritizují rozhodnutí FIA.

Byl to závod plný emocí, manévrování i předjíždění na hranici pravidel, jak se na pořádnou Velkou cenu sluší a patří. Jenže má dohru. Ferrari i italská média kritizují rozhodnutí sportovních komisařů, údajně podkopali důvěryhodnost Formule 1. Proč?

Triumf v Rakousku nakonec urval Max Verstappen, když v závěru rakouského závodu předjel vítěze kvalifikace Charlese Leclerca. Z počátku přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by nizozemský jezdec stáje Red Bull měl ohrozit prémiové prvenství mladého Francouze. Nepovedl se mu start, kdy se propadl až za první desítku, jenže v průběhu závodu předjížděl jednoho rivala za druhým.

Dvě kola před koncem se fantasticky jedoucí pilot uchýlil k předjetí konkurenta s dotykem. Leclerc se v pravotočivé zatáčce snažil vnější stopou uhájit svou pozici, došlo ke kontaktu kolo na kolo. Bohužel pro Ferrari neuspěl a Stříbrné šípy tak přetrhly nadvládu Mercedesu, Verstappen slavil vítězství.

V cíli kontakt řešili sportovní komisaři, kteří si po šesté hodině zavolali oba jezdce. Konečný verdikt padl o téměř dvě hodiny později, Verstappen vyvázl bez penalizace, výsledky Grand Prix Rakouska se nezměnily.

Vedení Ferrari bylo z rozhodnutí rozčarované. Podle Binotta šlo o špatné rozhodnutí stewardů, nicméně i přes údajnou nespravedlnost ocenil kvalitu Velké ceny Rakouska. "Poklona Verstappenovi, odjel skvělý závod, stejně jako Charles. Nejsme spokojeni, protože pravidlo je jasné. Charles byl donucen opustit trať. Celkově to ale byl dobrý souboj. Z tohoto hlediska byla grand prix opravdu dobrá. Akceptujeme to, co se dnes stalo," dodal Binott.

Je v tom osobní nenávist?

Kdo se s rozhodnutím nesmířil a rozhodně tak smířlivý nebyl, jsou italské deníky. "Verstappen-Leclerc: rozhodnutí, které podkopává důvěryhodnost formule 1. Tato Velká cena Rakouska v nás zanechává nepříjemný pocit: FIA měří dvěma metry a neexistuje jednotný," píše například Gazzetta dello Sport.

Deník naráží na situaci, kdy byl potrestán Sebastian Vettel ve Velké ceně Kanady, který byl za podobné předjetí penalizován pěti sekundami. Někteří novináři dokonce píší o politickém vlivu, jiní viní FIA, která si údajně zasedla na Ferrari. "Stewardi rozhodují podle své nálady nebo podle nenávisti vůči pilotům," kritizuje deník Corriere della Sera.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. "Je to tvrdé závodění, jinak bychom mohli zůstat doma. Pokud tyto věci nejsou v závodění dovolené, jaký má pak smysl být ve Formuli 1?" ptá se Verstappen. Vlnu kritiky si nenechala líbit ani FIA. "Nemíchejte jablka a hrušky, Vettelův incident byl jiný," brání se ředitel závodu Michael Masi.

Na incident se můžete podívat v přiloženém videu a udělat si na inkriminovaný moment svůj názor.