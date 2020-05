Přestupová spekulace: Půjde Vettel do Mercedesu?

Šéf týmu Mercedes Toto Wolff nevyloučil možnost angažování čtyřnásobného mistra světa formule 1 Sebastiana Vettela. Německý pilot letos skončí ve Ferrari a zatím není jasné, zda bude pokračovat v jiné stáji či v elitní třídě motorsportu skončí.

"Při plánování budoucnosti jsme samozřejmě povinováni loajalitou ke svým současným jezdcům. Žádný dobrý tým ale nemůže ignorovat situaci, když se na přestupovém trhu náhle objeví čtyřnásobný mistr světa," řekl Wolff německému listu Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Jezdeckou dvojici v Mercedesu tvoří úřadující trojnásobný a celkově šestinásobný světový šampion Lewis Hamilton z Británie a Fin Valtteri Bottas. Oba mají smlouvu do konce letošní sezony, jež se zatím kvůli koronavirové pandemii nerozběhla.

Teoreticky spojení Němce Vettela a německé značky vypadá ideálně. "Chceme stavět nejlepší auta a mít nejlepší piloty, u toho nehraje národnost žádnou roli," řekl Rakušan Wolff.

V rozhovoru pro televizi ORF pak uvedl: "Pro nás vyvstává otázka, co uděláme s Georgem Russellem. To je jedna možnost. A pak je tu varianta se Sebastianem Vettelem," naznačil Wolff. Britský talent Russell patří do programu Mercedesu a byl jeho testovacím jezdcem, nyní je pilotem Williamsu.

Dvaatřicetiletý Vettel skončí ve Ferrari na konci roku a ve slavném italském týmu ho nahradí Španěl Carlos Sainz. "Sebastian má teď všechno ve svých rukou. Může se sám rozhodnout, jestli chce skončit nebo jít do jiného týmu. Pár zajímavých míst ještě je," řekl Wolff, pod jehož vedením Mercedes ovládl v minulých šesti sezonách Pohár konstruktérů a díky Hamiltonovi s Nicem Rosbergem získal šest jezdeckých titulů.

Další Vettelovou alternativou je tým Renault, kde se uprázdní místo po odchodu Australana Daniela Ricciarda do McLarenu. Podle médií je ale nejpravděpodobnější konec kariéry.