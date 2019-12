Schumacherův lékař promluvil. Jak je na tom legenda?

Za dvanáct dní tomu bude šest let, co motoristický svět zasáhla tragická zpráva. Michael Schumacher, jedna z největších postav formule 1, se zranil na horách a v kritickém stavu byl převezen do nemocnice. Německý závodník stále bojuje o život a podle jeho lékaře je před ním stále složitá cesta.

"Michaela pravidelně navštěvuji a mluvím s jeho rodinou. Pravidelně je informuji o tom, jaké pokroky dělá," prohlásil před nedávnem Schumacherův osobní lékař Jean-Francois Payen. Podle něj a informací médií legendární závodník nyní podstupuje intenzivní regeneraci, jež by měla trvat ještě další tři roky.

Renomovaný specialista zároveň potvrdil, že sedminásobný mistr světa se již pět let nachází v bdělém stavu. Podle spekulací je ale odkázán na invalidní vozík. Svou úctu nedávno vyjádřil i jeho syn. "Je to můj největší vzor, jednoduše proto, že byl nejlepší. Už od dětství jsem ho obdivoval," prohlásil Mick Schumacher.

"Jeho žena Corinna vytvořila k Michaelově léčbě naprosto ideální podmínky. Dobře ví, jak závažná celá situace je, a jak dlouhá a těžká cesta je ještě před nimi," prohlásil Payen. Informaci o tom, že se Schumacher podrobuje léčbě kmenovými buňkami na Georges Pompidou v Paříži potvrdil i profesor Philippe Menasché.