Šéf Ferrari vidí jako možnost i pokračování sezony F1 do ledna

Prodloužení sezony formule 1 až do ledna by mohla být jedna z možností, jak zachránit sezonu mistrovství světa v době koronavirové krize. Řekl to šéf stáje Ferrari Mattia Binotto, dalšími opatřeními by mohlo být ji dříve zmiňované zkrácení závodních víkendů jen na dva dny či zhuštění závodů.

Pandemie koronaviru neumožnila zahájení sezony královské motoristické disciplíny, poté co jen pár hodin před úvodním tréninkem byla odvolána Velká cena Austrálie. Odloženo či zrušeno bylo dohromady osm závodů, sezona začne nejdříve v polovině června v Kanadě, ale i to je nepravděpodobné. Přesto vedení F1 předpokládá, že by se mohlo uskutečnit 15 až 18 závodů z původního rekordního počtu dvaadvaceti, a hledají se možnosti, jak to stihnout.

"Neustále diskutujeme (s vedením F1) a vyhodnocujeme různé nápady. Konání závodů rychleji za sebou, zrušení pátečních tréninků, možná také odjetí dvou nebo tří závodů v lednu," řekl Binotto televizi Sky Sports Italia.

Stáje budou s ohledem na očekávané obrovské finanční ztráty pokračovat v příští sezoně s letošními monoposty. Využití obvyklé zimní přestávky před únorovým testováním a startem dalšího ročníku v březnu by se proto nabízelo. "Kdyby nám to mělo pomoci zajistit plnohodnotnější šampionát, je tam na to vhodný prostor," konstatoval Binotto.