Škatulata, hejbejte se. Jaké budou týmové dvojice v F1?

Konec léta je ve formuli 1 obdobím, kdy se začínají potvrzovat spekulace o složení jezdeckých sestav do další kalendářní sezóny. Kdo nebude měnit stáj a u koho naopak nezůstane kámen na kameni? Prohlédněte si aktuální dvojice i potvrzené či pravděpodobné změny.

Mercedes

O jménu Lewis Hamilton netřeba diskutovat, britský pilot má potvrzenou smlouvu do konce příštího roku. Otázkou zůstávalo, koho stáj Mercedes angažuje vedle pětinásobného mistra světa?

Nakonec se složení dvojice nemění, po boku čtyřiatřicetiletého Hamiltona se bude dál objevovat Valtteri Bottas. "Jsem velmi šťastný a hrdý, že budu součástí týmu čtvrtou sezónu," těší finského automobilového závodníka. Mercedes se rozhodovat mezi ním a Estebanem Oconem. Konečné rozhodnutí stáje kvituje i Hamilton, který je rád, že Bottas zůstává jeho týmovým kolegou.

Ferrari

Charles Leclerc je zatím nepotvrzen, nicméně podle všech předpokladů to vypadá na pokračování jezdce v italské stáji. Není žádný důvod k tomu, aby v tomto směru došlo ke změnám, smlouva monackého závodníka by navíc měla být víceletá.

Druhým jménem spojeným s Ferrari je Sebastian Vettel, který má svoji pozici v posledních měsících velmi nekomfortní. Italská média čtyřnásobného mistra světa bedlivě sledují, fanoušci kritizují sebemenší zaváhání německého pilota. Na konec či výměnu to však nevypadá, podle Binotta, samotného Vettela a koneckonců i trvající smlouvy se změny konat nebudou.

Red Bull

Max Verstappen je do roku 2020 vázán smlouvou, ta však obsahuje doložku, podle které by belgicko-nizozemský pilot mohl předčasně ukončit smlouvu a opustit tým. Jenže proč by to dělal? Jednadvacetiletý mladík je hlavním tahounem Red Bullu, který se především díky jeho konstantním výkonům pomalými krůčky zlepšuje. Na odchod Verstappena to rozhodně nevypadá.

Kdo usedne na sedačku po boku nejmladšího debutanta formule 1 v historii (Verstappen do kokpitu královny motoristických disciplín usedl již v sedmnácti letech ve Velké ceně Austrálie) je tvrdším oříškem. Ve hře je hned několik jmen- Gasly, Albon, Kvjat či Hülkenberg. Red Bull zapeklitou situaci zatím nerozklíčoval, otázka tak zůstává otevřenou.

McLaren

U stáje majitele Browna není o čem diskutovat. Změny se nekonají, McLaren již potvrdil pokračování Carlose Sainze a Landy Norrise.

Renault

Francouzská stáj si ponechá Daniela Ricciarda, který má smlouvu platnou do konce příští sezóny. Renault před několika dny potvrdil spekulaci o příchodu Estebana Ocona jako nové posily. Talentovaný mladík se do formule 1 vrací po roční pauze, u týmu nahradí Němce Nica Hülkenberga, který byl díky nepřesvědčivým výsledkům vyhozen. "Jsem velmi hrdý na to, že se stanu jezdcem Renaultu," těší se francouzský závodní pilot.

Alfa Romeo

Jasnou volbou je Kimi Räikkönen, který má smlouvu. Otázka, koho vedle sebe bude mít Seveřan následující sezónu, je otevřená. Giovinazzi se sice dere nahoru, nicméně na sedačku to zatím ještě nevypadá. Mick Schumacher by mohlo v budoucnu spojit své jméno se stájí, v příští sezóně to však ještě nebude.

Další variantou je švédský jezdec Marcus Ericsson, který sice stáje pro stáj pracuje, momentálně však závodí v IndyCar. Obsazení druhého místa je tak zatím zcela otevřené.

Haas

Jistotou je dánský automobilový závodník Kevin Magnussen, ten má smlouvu. Navíc se mu daří podávat konstantní výkony, pro odchod či změnu by tedy v tomto směru neměl být žádný relevantní důvod. Kdo se v další sezóně objeví vedle Seveřana, však vůbec jisté není.

Grosjean, který se po boku Magnussena objevoval doposud, neoplývá zrovna zářivou formou, v kokpitu se mu v posledních závodech vůbec nedaří. Oživení by mohla přinést posila jménem Hülkenberg, právě mezi ním a stávajícím Grosjeanem se tým Haas rozhoduje. Do juniorů ani formule 2 majitelé týmu Haas sahat pravděpodobně nebudou, stáj prahne po zkušených jezdcích.

Racing Point

Lance Stroll je synem majitele stáje, jeho místo tak ohroženo nebude. A vypadá to, že si nebude muset zvykat ani na nového týmového kolegu, Sergio Pérez podle všeho u stáje taktéž setrvá.

Toro Rosso

U Hondy vše záleží na tom, jakou konečnou dvojici nakonec sestaví Red Bull. Pokud se tam nic měnit nebude, pravděpodobně zůstane pro příští sezónu stejné složení i u konkurence. Dlouho to vypadalo na příchod Dana Ticktuma, jenže přišlo pár nepovedených závodů v japonské super formuli a přišel vyhazov od šéfa Red Bullu.

Honda by si přála japonského jezdce, volbou by tam mohl být Nobuharu Macušita, který je ve formuli 2 aktuálně na osmé pozici.

Williams

U Williamsu jsou obě místa otevřená. Nejspíš zůstane Russell, nicméně ani tento fakt zatím není potvrzen. Kolem jména Robert Kubica létají spekulace o tom, že by polský závodník nemusel dokončit ani stávající sezónu, to však stáj nepotvrdila.